Сюжет Panda Blitz

На высокой горе стоял заброшенный храм, заросший бамбуком. Сюда много лет не ступала нога человека. Это место стало настоящем раем для панды, которая целыми днями отдыхала и кушала сладкие листья. В храме очаровательный ленивец нашел сокровищницу – здесь хранилось золото и алмазы. Для единственного обитателя заброшенного храма все это богатство не имело никакой ценности, поэтому он раздавал камни животным, которые жили в джунглях.

Впрочем, не стоит упрекать панду в простоте: алмазы получали только самые умные звери, которые могли успешно пройти блиц из десяти вопросов. К тому же справиться с этой задачей смог только говорящий попугай и шимпанзе, которая была умна, как тысяча чертей. Победитель блица имел право распорядиться алмазом по своему усмотрению, например, оставить себе или выменять на что-нибудь у людей. Шутка ли, глупые двуногие обменяли целый ящик бананов на эту стекляшку – такой подарок судьбы привел шимпанзе в неописуемый восторг!

И вот наступил тот день, когда панде снова захотелось поразвлечься. Бамбуковый гурман спустился с горы и объявил о начале блица, показав всем алмаз, который достанется самому умному.

Первой участвовала утка. К сожалению, она оказалась ненамного умнее курицы – ей удалось ответить всего лишь на пару вопросов. Следующей сыграла макака, которая в очередной раз доказала, что далеко не все обезьяны так же умны, как шимпанзе. Ответив на четыре вопроса, примат ошибся и сошел с блиц-дистанции.

Леопард продемонстрировал высочайшую эрудицию! Хищник-интеллектуал ответил на восемь вопросов, но ошибся на девятом. Разозленный зверь рыкнул на ведущего и исчез в кустах, виляя хвостом.

Следующим играл буйвол. Рогатый оказался чертовски умен и осилил блиц в два счета! После успешного ответа на последний вопрос, ему достался алмаз и искренние поздравления от панды.

Победитель уже собирался уйти, как вдруг из леса выскочил леопард: разъяренный зверь выхватил алмаз, сунул в пасть и собирался бежать, куда подальше. Правда, через пару шагов он закашлялся и остановился. Очевидно, чужой приз встал грабителю поперек горла!

Леопард упал, задыхаясь. Через несколько минут он умер. Остальные звери вздохнули с облегчением, глядя на остывающее тело бессовестного вора. Теперь надо было как-то извлечь алмаз, который умудрилось проглотить злобное создание.

Макака осторожно засунула лапу в пасть мертвого хищника. Она долго шарила внутри, но ей все равно не удалось найти ничего, кроме слюней. Остальные тоже попробовали добраться до камня, правда, их попытки закончились так же безрезультатно.

Тут Панду осенило! От бессменного ведущего блица поступило интересное предложение: может, стоит посмотреть с другой стороны? Желающих почему-то не нашлось. К счастью, все дружно смогли уговорить макаку за связку бананов.

Обезьяна провела хитрый маневр, но достать алмаз все равно не получилось. Пришлось панде сходить обратно в храм и взять другой камень. Буйвол все равно получил законную награду! Победитель блица поблагодарил панду и поскакал куда-то по своим делам. Шоу закончилось, и звери разошлись по домам.

А тело леопарда до сих пор лежит на том самом месте. Алмаз по-прежнему находится внутри. Если вы не боитесь испачкаться, то попробуйте достать сокровище! Ну или поучаствуйте в блице – ответьте на десять вопросов, и получите дорогущий подарочек от щедрой панды!