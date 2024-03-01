Сюжет Big Bamboo

Панда Тонги отдыхал на полянке с кабаном и обезьяной – друзья соображали на троих огромный лист сладкого бамбука! И тут прилетела большая синяя синица, которая принесла на хвосте дурную весть: люди начали вырубать леса и движутся в их сторону – через пару дней лесорубы будут здесь и тогда... птичка вкратце обрисовала, что ждет каждого ценителя бамбука, которые сидят тут с довольными рожами, понимаешь!

Кабану предстоит стать чучелом или еще хуже – его просто расчленят! Голову повесят в кабинете какого-нибудь богатея, все остальное съедят за милую душу. Подадут тело кабанчика в хорошем ресторане под винным соусом и все, дальше путь один – желудок, канализация, забвенье!

Услышав безрадостный прогноз на дальнейшую жизнь, кабан едва не подавился. Синичка между тем пообещала обезьяне большое будущее в мире науки: ее ждет целая жизнь, полная исследований – люди частенько проверяют на приматах разные препараты, косметику, продукты и многое другое! Возможно, мартышка даже получит научное звание, правда, посмертно. А может быть и нет – разве ученых сильно беспокоит судьба какой-то мелкой обезьянки? Да без разницы вообще: хоть лоботомию ей сделают и отправят в цирк идиотов!

Обезьяна позеленела от злости и швырнула в синицу бананом, но промахнулась. Между тем птичка сообщила печальные новости Тонги, который так и сидел с открытым ртом – очаровательную панду ждал зоопарк! Каждый день к ее клетке будут приходить тысячи людей и тыкать пальцами. Некоторые, особенно дети, обязательно просунут между прутьями свои рученки, сжимая какую-нибудь отвратительную еду! Впрочем, синицу и саму ждала примерно такая же участь – экзотическая синяя птичка была настоящим лакомым кусочком для частных коллекционеров и зоопарков!

Осознав масштабы проблемы, друзья принялись искать решение. Конечно, обезьяне дали подзатыльник, потому что это, в конце концов, ее дальние родственники занимаются тут черт знает чем, вырубая леса. Казалось, выход только один – идти, куда глаза глядят! Разумеется, смотреть они должны поглубже в джунгли, туда, где не ступала нога человека.

Синица опять начала открывать ключ, однако на этот раз обошлось без неприятных новостей – птичка рассказала друзьям о стране Большого бамбука, которая находился далеко-далеко! Она предложила отправиться прямо сейчас, не дожидаясь, пока сюда прибудет техника и лесорубы.

Друзья доели листья бамбука с кислыми рожами. Особенно сильно расстроился Тонги – ему очень не хотелось уходить с насиженного места, но зоопарк казался нашему другу еще более отвратительной перспективой, чем переселение в неизвестность.

В путь было решено отправиться тут же. Первой летела синица, следом за ней шел кабан, а обезьяна и Тонги шагали позади. Они очень надеялись, что по пути им не встретятся люди или хищные звери! Впрочем, кабан мог дать отпор, пожалуй, всем, кроме огромных горилл, да и с тиграми ему тоже лучше не связываться...

Компании друзей предстоит долгое путешествие. Помогите им добраться до страны Большого бамбука, и тогда синяя синица покажет вам пару древних храмов, в которых лежат горы сокровищ – вы разбогатеете!