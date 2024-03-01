Сюжет Diamond Match

Мистер Гриббис был эксцентричным миллионером, который совсем недавно отправился на тот свет. Он, видите-ли, решил покормить своего ручного медведя, а тот в свою очередь пожелал отведать предложенное лакомство вместе с рукой. Мистер Гриббис скоропостижно умер от потери крови, несмотря на старания врачей.

Первым делом родственники погибшего приказали застрелить шаловливого мишку. Потом мистера Гриббиса похоронили, оплакали, и вот, пришло время делить наследство. Ныне почивший миллионер оставил кое-что своему брату, сестре и племяннице. Надо сказать, этих денег им хватило бы на всю жизнь!

Впрочем, наследников интересовала не только наличность, которую с легкой руки душеприказчика перевели на их счета сразу после оглашения завещания. Мистер Гриббс коллекционировал разные редкости – большую часть находок он завещал музеям, однако самые интересные вещицы хранились в его личном сейфе.

Сестра покойного миллионера точно знала по-крайней мере о трех артефактах. Среди прочих, в сейфе хранилась подкова коня Александра Македонского, которую великий полководец лично прибивал к копытам Буцефала. Говорят, они потом смотрели друг на друга с любовью в глазах, а потом легендарный завоеватель вскочил на него и понесся в свой последний бой. Но это не точно.

Сестра мистера Гриббиса видела в сейфе колокольчик, принадлежавший кельтской принцессе, которая использовала его в кровавых ритуалах для обращения к силам зла. Хотя с виду так и не скажешь! На первый взгляд, это самый обычный колокольчик, выплавленный из золота высшей пробы, на котором неизвестный мастер выгравировал с десяток рун. Сестра мистера Гриббиса ни разу не видела, чтобы брат вызывал дьявола, однако он частенько доставал уникальный артефакт и разглядывал, ради эстетического удовольствия.

А еще в сейфе лежала звезда Леонардо да Винчи. Говорят, будто бы великий изобретатель вложил в нее особую силу, однако до сих пор так никто и не смог раскрыть ее секрет. Обладатели этого артефакта пытались понять, как он работает и зачем, собственно, нужен. Увы, никто не смог постичь замысел великого мастера! Правда, мистер Гриббис как-то высказался на заседании одного историко-археологического общества относительного того, что никакой идеи в этой штуке, возможно, и нет – похоже, Леонардо да Винчи просто сделал идеальную звезду из золота и радовался, глядя на творение рук своих. Конечно, ученые отвергли его теорию как антинаучную.

Артефакты, хранящиеся в сейфе, мистер Гриббис завещал родственникам. К их глубокому сожалению, он и тут не смог обойтись без эксцентричных выходок! На сейфе был установлен особый замок, который можно открыть только в том случае, если составить правильную комбинацию символов. Алмазы, изображенные на квадратиках, должны совпасть на определенных рядах.

Увы, замок оказался крайне надежным – ни о каком взломе не могло быть и речи! Ну и сейф тоже выдерживал любые превратности судьбы, начиная от выстрела из танка и заканчивая сменой политического строя. У наследников не оставалось никакого другого выхода, кроме разгадки последовательности символов, в которой алмазы совпадут, как надо. Только вот у них ничего не выходит! Может быть, вы им поможете?