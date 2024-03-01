Сюжет Grand Express fiesta

Компания «Латиноамериканские железные дороги» запустила новый поезд класса VIP, который придется по душе всем любителям фиесты! Вряд ли найдется хоть один человек, кривящий лицом от грандиозного праздника, продолжающегося с первой секунды и до самого конца поездки. Фиеста проводится в большом зале, где собираются пассажиры, желающие принять участие в конкурсах и карнавале. Гости могут заказать маску у одного из мастеров, которые всегда готовы исполнить любые пожелания относительно праздничной «личины».

Пассажиры размещаются в первоклассных купе. Нажав специальную кнопку, они могут вызвать дежурного проводника – прекрасную девушку, которая готова ответить на любые вопросы, касающиеся маршрута или обслуживая. Говорят, некоторые из них оказываются очень доступными… но это, наверняка, всего лишь слухи.

В главном зале проводят самые разные конкурсы! Победителей награждают ценными призами, которые приятно удивляют даже состоятельных людей. Впрочем, на экспрессе «Фиеста» другие и не ездят – нужно быть или очень богатым, или, по-крайней мере, зажиточным, чтобы оплатить поездку стоимостью несколько тысяч песо. Конечно, находились идиоты, которые отдавали множество своих зарплат за возможность прокатиться на лучшем поезде «Латиноамериканских железных дорог», но это исключения и бог им судья.

И вот в главном зале снова проводился карнавал. На этот раз объявили танцевальный конкурс, в котором могли участвовать все желающие. Распорядитель выдвинул всего лишь одно условие: рассматриваются только пары – никаких одиночек, какими бы великолепными танцорами они ни были!

На танцполе остались несколько дуэтов, готовых показать остальным, как нужно зажигать. Распорядитель дал команду играть (праздник обслуживал живой оркестр) и пары начали танцевать.

После нескольких этапов конкурса прошел отбор через общее голосование. Пары выбывали до тех пор, пока не осталось двое победителей – Диего и Мария, которые носили маски ангелов смерти. Танец влюбленных оказался поистине зажигательным и достойным стать украшением любой фиесты.

Оставалось только наградить парочку! Они получили кольца с огромными бриллиантами и эмблему смерти, которая недвусмысленно указывала на единственную разлучницу, способную прервать любовную идиллию. Разумеется, призы облагались налогами, однако их уплата была проблемой получателей. В принципе, можно и не платить, а потом разжалобить судью историей о любящих сердцах, чтобы получить условно…

Победителям вручили награду в самой торжественно обстановке. Остальные пассажиры аплодировали паре и искренне радовались за влюбленных, которые танцевали как боги. Они действительно заслужили свои призы!

Тем временем маршрут подходил к концу. Пассажиры покинули главный зал и готовились к выходу. Носильщики бегали туда-сюда с багажом на руках, а карнавал успешно закончился. Впрочем, это ненадолго! Скоро в поезд сядут новые пассажиры, которые хотят воспользоваться услугами экспресса «Фиеста», и праздник опять начнется! Кстати, вы тоже можете прокатиться – заходите прямо сейчас, и пусть вам повезет сойти таким же богатым, как Диего и Мария!