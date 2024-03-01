Сюжет Funky Buddha

Будда всю свою жизнь стремился к совершенству, пытаясь достичь нирваны. Разумеется, он справился, иначе кто бы о нем вообще помнил...

В один прекрасный день, великому учителю надоело медитировать. Он получил достаточно энергии от космоса и решил прогуляться по измерениям. Сначала дух обошел высший мир, затем спустился к людям, а потом посетил и ад, в котором страдали миллионы грешников.

Один из томившихся в преисподней закричал Будде прямо в ухо: несчастный человек просил о помощи – великий учитель посмотрел на него и упрекнул в неправедной жизни, спросив, разве могло быть что-то лучше, чем совершенствование души? Грешник клятвенно заверял о существовании множества вещей, которые в тысячу раз увлекательнее! Будда попросил показать ему их и пообещал освободить страдальца, если действительно найдется хоть что-нибудь заслуживающее внимания...

Учитель дал грешнику немного божественной силы, уподобив себе. Тут же их обоих перенесло в клуб, где начиналась вечеринка! Сколько же здесь было женщин – гений нирваны не видел стольких за всю земную жизнь, а какие они носили одежды – просто символизм, который прикрывал разве что совесть, мешавшую отдыхать на всю катушку...

Грешник подал учителю клубные очки. Будда с удовольствием надел модный аксессуар, делавший его очень стильным. Потом они прошли к стойке и выпили по коктейлю с символичным названием «Путь в нирвану». Конечно, учение Будды запрещало употреблять алкоголь всем, кто хоть сколько-нибудь жаждет просветления, но раз уж решили попробовать изваляться в грязи, то почему бы не сделать исключение!

Выпив пару стаканчиков, учитель разомлел. Ноги понесли его на танцпол, где зажигали остальные. Показав мастер-класс в искусстве дэнса, Будда заказал бутылку шампанского – бармен подал ему золотую, которую будто бы специально изготовили для самого просветленного!

И тут грешник откуда ни возьмись привел двух очаровательных девиц, которые явно не тяготились моральными принципами в виду отсутствия таковых. Компания хорошенько выпила, а потом снова отправилась зажигать.

Учитель, хорошенько «нагрузившись» шампанским, потеснил диджея и начал играть космические миксы, проникавшие в сознание каждого гостя, решившего заглянуть в клуб сегодня вечером. Будда оторвался за пультом, как следует, а потом взял под мышку свою красавицу и потащил ее в комнату для приватного отдыха.

О том, что происходило дальше, история умалчивает, потому как это уже особо пикантный контент, который не предназначен для отдельных категорий граждан. Одно можно сказать точно – Будда остался доволен вечеринкой и освободил грешника, оказавшегося не таким уж и плохим парнем. Правда, учителю потом пришлось взывать к силам космоса, чтобы те излечили его от странной болячки, появившейся на причинном месте, но разве великие сущности ему откажут...

После отвязной вечеринки Будда жалел только об одном – уж слишком много времени в своей земной жизни он уделял медитации! Иногда нирваны достичь намного проще, чем кажется, например, можно просто заказать несколько стаканов одноименного коктейля, найти даму сердца на ночь и вперед отдыхать чакрами нараспашку!