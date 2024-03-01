Сюжет Hyper Respins

В 2346 году перенаселение достигло своего пика! На планете Земля буквально негде было плюнуть. Согласно указу всеобщего правительства, детей разрешалось заводить только при наличии специальных билетов. Двоих и более отпрысков могли позволить себе лишь сильные мира сего, а остальных закон обрекал на семью из трех человек или и вовсе на бездетное существование. Впервые за долгие годы движение «чайлдфри» получило всеобщее признание элитного клуба, в который вступали самые убежденные противники деторождения. Секты «яжматеринства» и «яжотцовства» терпели страшные гонения и давно заслужили бесконечное порицание на всех уровнях человеческого общества.

И все равно введенные меры не помогали решить проблему перенаселения Земли. Стало ясно, что единственным выходом из ситуации является колонизация других планет. Ученые искали новый дом за пределами солнечной системы, посылая один зонд за другим, и пялясь в телескопы круглые сутки. Наконец им удалось найти планету, которая была максимально похожей на Землю. Людям оставалось прилететь, выгрузиться на новом месте, удобно расположиться и жить полноценной жизнью. Вот только была одна проблема: планета находилась в галактике Альфа-центавра, до которой палкой не докинуть, а если говорить по-научному, то лететь не менее двухсот световых лет…

Ученые Международного центра управления полетами несколько лет создавали особый ядерный нанореактор, благодаря которому космические корабли смогут развивать просто нереальную скорость. Очередное научное достижение позволяло долететь до той самой планеты всего за десять земных лет. Мировое сообщество возликовало! Оставалось набрать команду добровольцев, которые захотят оставить перенаселенную планету и жить гораздо более свободном мире.

Вскоре экипаж корабля был набран. Полетом назначили руководить доктора Стью, заслужившего репутацию великого ученого, который также участвовал и в разработке особого двигателя. В назначенный день корабль вылетел в открытый космос – старт прошел успешно, и весь мир вздохнул с облегчением!

Прошло три года. Полет успешно продолжался, а новый дом человечества становился все ближе. И вот однажды ядерный нанодвигатель заглох! Скорость корабля быстро упала до минимальной – фактически он продолжал двигаться по инерции, и теперь до конечной точки полета оставалось ждать лет триста, если не больше!

Доктор Стью и лучшие инженеры бросились выяснять, в чем дело. Оказалось, один из процессоров вышел из строя! Впрочем, проблема была решаема – всего то и требовалось, что выставить квантовые частицы определенным образом, ориентируясь на цвет и форму. Один инженер точно подметил: они похожи на драгоценные камни, правда, невероятно малых размеров! Целый день лучшие умы сидели и перебирали квантовые частицы, пытаясь заставить процессор работать, как надо.

Увы, попытки подопечных доктора Стью оказались безрезультатными. Впрочем, еще не все потеряно – возможно, у вас получится активировать процессор? Попробуйте перезапустить двигатель космического корабля и пусть вам повезет!