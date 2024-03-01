Сюжет Fruity Halloween

Лора увлекалась черной магией, надеясь постичь таким образом смысл бытья, получить неограниченную власть над жизнью и смертью или просто развлечь себя, если не черта не выйдет. Тем не менее, кое-что у нее получалось: порчи, привороты, сглазы – все работало как надо!

Лора продолжала учиться и со временем ей удалось достичь определенных навыков, которые не ограничивались проклятиями, насылаемыми на врагов и недоброжелателей. Сначала колдунья научилась вызывать души из небытия, а потом и вовсе постигла тонкости воскрешения мертвых. Она просто мечтала оживить какого-нибудь покойника...

Недавно у Лоры умер дядюшка. Сначала племянница хотела воскресить его и сделать приятный сюрприз родным, но потом крепко призадумалась: а как ныне покойный родственник отреагирует на внезапное возвращение в мир живых? Хорошо, если дядюшка благодарно обнимет любимую племянницу и поцелует! Но все могло получиться как в кино: он встанет, зарычит, вцепится ей в горло и сожрет ее мозги...

Потом Лора хотела оживить кота, угодившего под машину. Правда, в кино она видела, как такой же блохастый вылез из могилы, а потом начал убивать людей, словно они – еда, навроде мышей! Лора все никак не могла придумать, на чем проверить свои навыки в черной магии, но вот ей на глаза попались фрукты. В самом крайнем случае они сумеет загнать их обратно в могилу...

Колдунья решила провести свой маленький эксперимент в Хэллоуин. Это было самое подходящее время для занятий черной магией!

Лора пришла на кладбище, неся в руках корзинку фруктов, в которой лежали арбуз, груша, апельсин, яблоко и конфета. На всякий случай она прихватила из дома плюшевого совенка, чтобы вселить в это милое создание душу, извлеченную из небытия. Ну, мало ли, получится что-то стоящее!

Лора спустилась в склеп и разложила все, что нужно для эксперимента на надгробье. Колдунья начала читать заклинания, чуть-чуть подвывая, и надеясь «оживить» совенка. Она не успела закончить, как птичка вскочила и запрыгала к лестнице, ведущей наружу. Лора успела поймать своего птенчика, который пытался вырваться и нес тарабарщину.

Теперь хозяйка ожившего совенка занялась грушей. После прочтения заклинания у той отрылся рот, из которого вывалился слюнявый язык, и глаз – всего один, зато огромный! Потом Лора оживила яблоко, засиявшее идиотской улыбкой. Апельсин, в которого она тоже вдохнула жизнь, недовольно смотрел на колдунью, храня молчание. И вот Лора оживила арбуз – едва тот открыл глаза, как на его физиономии появились признаки слабоумия...

Какое-то время чудовища смотрели на свою создательницу, будто раздумывая над тем, как быть дальше. Совенок громко выкрикнул какую-то чушь, и фрукты бросились на Лору, пытаясь оторвать кусочек свеженькой плоти! Но она не собиралась становиться обедом!

Лора схватила с пола полосатую конфету, лежавшую в корзине, и проткнула арбуз насквозь. Потом колдунья схватила с земли какую-то железку и вонзила ее в апельсин – смертельно орудие хлюпнуло, и ожившее чудовище упало, пуская оранжевый сок...

Лора бросила совенка, который тоже пытался ее клевать, и побежала наверх. Кое-как затворив двери склепа, она перевела дух. Кто бы мог подумать, что черная магия – такое опасное занятие! Особенно для дураков...