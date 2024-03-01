Сюжет Sword of Shoguns

Сигамото всю свою жизнь коллекционировал оружие, собирая редкие экземпляры по всей Японии. Помимо клинков и других орудий умерщвления врага, его также интересовали доспехи. Со временем в замке Сигамото накопилось столько уникальных вещей, что в него даже пытались пробраться воры. Разумеется, преступников поймали и казнили, несмотря на слезливые истории о тяжелом детстве.

Однажды Сигамото пригласил к себе известного оружейника и показал ему свою коллекцию. Тот был очень удивлен разнообразием самого раритетного оружия! Сигамото спросил, есть ли в этом мире что-то достойное стать частью его коллекции, и мастер рассказал легенду о Мече Сегунов…

Тысячи лет назад боги создали мир, правда, за пределами Японии царил хаос и только здесь – в стране Восходящего солнца зиждился огонек надежды на светлое будущее для всего человечества. Высшие силы выбрали десять правителей и дали им Меч Сегунов, содержавший в себе божественное могущество, благодаря которому правители быстро наводили порядок в своих владениях. Каждый год один наместник богов передавал магическое оружие другому, и так было всегда.

Однажды один из сегунов утаил меч, надеясь оставить божественный артефакт себе. Конечно, боги узнали об этом и прокляли его, а на остальных махнули рукой, мол, все люди одинаковы и ничуть не лучше друг друга – нет смысла надрываться, решая проблемы глупых, подлых созданий…

Вор, укравший божественное оружие, превратился в демона. Он больше не мог выносить дневной свет, и ему пришлось скрыться в глубокой пещере. Меч проклятый сегун забрал с собой, надеясь когда-нибудь воспользоваться им, правда, толка от артефакта было немного, потому что солнечный свет загонял демона обратно в царство тьмы. Позже его нашли неизвестные самураи и убили, однако меч таинственным образом исчез. Говорят, его забрал дух проклятого демона, который вернулся в наш мир мстить всему живому…

Сигамото выслушал оружейника и, покивав, отпустил его с глаз долой. Теперь хозяину огромной коллекции оружия захотелось найти тот самый меч, украденный подлым сегуном!

Господин Сигамото заставил советников и писцов собрать как можно больше информации о той самой легенде. Через неделю ему представили подробный отчет: как выяснилось, у проклятого наместника богов был не только особый меч, но и волшебные доспехи, которые наделяли носящего их небывалой силой. Кроме того, слугам удалось выяснить, где находилась та самая пещера – оставалось только найти последнее пристанище отступника!

Сигамото собрал экспедицию и отправился в путь. Отряд долго шел по маршруту, которым тот самый демон пробирался через горы. Наконец искатели Меча сегунов достигли пещеры, ставшей последним домом проклятого.

Из чернеющего входа показались доспехи, сжимавшие в призрачных руках оружие, пропитанное кровью тысяч невинных жертв. Половина отряда пала до того, как успели достать катаны из ножен. Остальные погибли в неравном бою с демонической силой – были убиты все, за исключением господина Сигамото, который чудом унес ноги! Впрочем, это еще не конец – он все еще не оставляет надежд, получить легендарный меч и доспехи. Более того, Сигамото уже собрал хорошо вооруженный отряд, состоящий из лучших бойцов, и вы можете к нему присоединиться, чтобы хорошо заработать!