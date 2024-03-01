Сюжет Titan Strike

Давным-давно, когда гора Олимп еще пустовала, миром правил титан по имени Уран, который низверг в Тартар остальных детей Геи – своей матери. Разумеется, та была крайне недовольна решением сына избавиться от братьев и сестер. Правда, Уран погубил не всех, а только циклопов и гекатонхейров. Остальных детей он великодушно оставил на Земле, потому как без потомства жизнь кажется не совсем полной. В их числе были Кронос и его братья, которых Гея потом убедила свергнуть отца с трона – уж очень ей хотелось отомстить за погибших детей, правда, сама она этого сделать не могла.

Правда, совершить революцию они решили через кастрацию, как бы странно ни звучало это намерение! Гея изготовила серп, в который вложила частичку божественной силы, и отдала его Кроносу. Сын подкараулил отца и совершил над ним задуманное. Лишившись тестикул, Уран пал и утратил трон. Кронос занял место отца и стал властелином мира.

Увы, сын оказался еще менее вменяемым правителем! Дошло до того, что он начал есть собственных детей, которых ему рожала супруга Рея, являвшаяся еще и сестрой. Один малыш ей особенно приглянулся – уж очень красивые у него были глазки, а в ручках искрились молнии, которыми тот швырял в голубей и смеялся каждый раз, когда из птицы получалось свежайшее жаркое.

Рея скормила Кроносу камень, завернутый в детские одеяла, а сына отправила на Крит, чтобы тот спокойно рос вдали от обезумевшего папаши. Она назвала мальчика Зевсом и пророчила ему большое будущее.

Между тем обжорство Кроноса достало в конец абсолютно всех! Метида – богиня мудрости, угостила его смесью горчицы и вина, чтобы вызвать рвоту. Повелитель вселенной исторг из своего желудка проглоченных детей. Так у Зевса появилась маленькая армия, которая была способна свернуть горы!

Но титанов оказалось гораздо больше. Зевсу пришлось спуститься в Тартар и освободить гекатонхейров и циклопов – это помогло хоть как-то сравняться числом с войском Кроноса. Кроме того, предводителю богов изготовили особые стрелы. Циклопы были мастерами на все руки – они ковали волшебные молнии для Зевса днем и ночью. Во время решающего сражения боги разгромили титанов. Победители провозгласили гору Олимп своей обителью, а проигравших сбросили в Тартар.

Многие века титаны страдали в аду. Боги тем временем наслаждались нектаром и амброзией, вспоминая былые времена, как страшный сон. Казалось, все наладилось, пока в один прекрасный день Зевс не получил огромной стрелой волшебной энергии прямо в лоб! Громовержец оправился от удара и поспешил на Олимп, пытаясь сообразить, как такое могло произойти – подобным оружие пользовались титаны, которые сейчас томятся в Тартаре!

Тем временем у подножья легендарной горы собралась толпа, которая каким-то чудом выбралась из глубин ада! Титаны пытались забраться на Олимп, собираясь отомстить богам, обрекшим их на вечные муки. Естественно, гигантов тут же атаковали! Зевс яростно метал молнии, встав во главе божественного войска, однако титаны не сдавались, более того, со времени последнего сражения они стали гораздо сильнее – теперь их с трудом удавалось удерживать внизу у подножья Олимпа.

Вы тоже можете сразиться вместе с богами! Титаны готовы нанести мощный удар, и олимпийцам пригодится любая помощь. В том числе и от смертных!