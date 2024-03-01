Tooty Fruity Fruits
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Обзор Tooty Fruity Fruits

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 97.67%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Tooty Fruity Fruits

Однажды Апельсин получил посылку! Вместе со своими друзьями он открыл ее и обнаружил внутри подарок от дядюшки. Любимый родственничек прислал ему апельсин, сделанный из драгоценных камней. Племянничек, недолго думая, продал дядюшкин подарок и выручил кучу денег. Оставалось только решить, как потратить немаленькую сумму…

Яблоко предложило богатенькому приятелю как следует отдохнуть! И в самом деле, сколько можно висеть в этом саду – так и перезреть недолго! Апельсину это предложение показалось интересным, и он сообщил друзьям, что завтра же они всей компанией едут…

И началось! Апельсин и не предполагал, сколько есть всевозможных вариантов для хорошего отдыха! Он не знал, куда лучше съездить, чтобы развеяться, и попросил друзей помочь сделать нелегкий выбор.

Слива предложила покататься на лыжах в Швейцарии или хоть в Куршавеле. Апельсин было загорелся идеей освоить азы лыжного спорта, однако Яблоко тут же напомнило, что там немножко холодновато, и вся их компания быстренько превратится во фруктовый лед!

Итак, предложение покататься на лыжах было единогласно отклонено. Яблоко мечтало прокатиться в Чехию, например, в Прагу, но Сливе совершенно не хотелось глазеть на средневековые замки, пить крафтовое пиво и есть свиную рульку. Она безапелляционно махнула листом и заявила, что друзья должны лететь в Таиланд!

Все сочли этот вариант беспроигрышным, кроме, пожалуй, Ананаса. Тот заявил, что уже однажды бывал в Таиланде и ему не понравилось. Во-первых, любому нетолерантному фрукту тяжеловато расслабиться в столь специфической обстановке. Во-вторых, когда тебя хватают пьяные местные, чтобы сыграть в игру «засунь поглубже» – это все крайне неприятно… в общем, Ананас зарекся ехать в Таиланд хоть когда-нибудь и стал еще более не толерантным.

Вместо рассадника порока, он предложил съездить в Грецию: отдохнуть на море, посмотреть на достопримечательности и прогуляться по местам, где разворачивалось действие античных мифов – что может быть лучше?! Правда, Виноград отнюдь не разделял его мнения! Он категорически отказался ехать в страну, которую много лет назад гордо называли Элладой – ему почему-то казалось, будто греки при первой возможности сделают из него вино и выпьют по славу какого-нибудь Диониса!

Виноград долго думал, куда махнуть на отдых, но так и не смог разродиться ни одной гениальной идеей. Единственное, что пришло ему на ум – съездить за город и как следует «гульнуть», но остальные были категорически против, потому как родные пенаты нечего и сравнивать с заграничными, тем более уровень ощущений совершенно не тот. Предложение винограда единогласно отклонили и попросили того впредь воздерживаться от глупых идей.

И тут слово взяла Клубника! Одна из самых прекрасных ягод на свете предложила съездить на Багамы. Конечно, отдых не из дешевых, ну так ведь и Апельсин теперь богатенький, опять же, такая поездка запомнится на всю жизнь, особенно, если взять какой-нибудь тур формата люкс.

На том и порешили. Уже на следующий день фрукты покинули родной сад и вылетели на Багамы. Отдых оказался просто фантастическим! Не верите? Тогда присоединяйтесь к ним и убедитесь сами!

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