Сюжет Robin Hood and his Merry Wins

Король Ричард Львиное Сердце отправился в завоевательный поход в Палестину. Вместо себя добрый и мудрый правитель оставил своего братца – принца Джона, который устроил в стране настоящий вертеп! Стоило только королю вместе с войском пересечь границу Британии, как во всех округах появились шерифы – называвшие себя слугами закона, они на самом деле были обычными взяточниками, мошенниками, аферистами и просто злодеями, которые обирали всех и вся. Простой народ больше всего страдал от ставленников принца Джона: аристократия имела хоть какое-то влияние и связи, а кто защитит крестьян, ремесленников и торговцев?!

Впрочем, знати тоже, порой, доставалось. Граф Робин Фитзут имел неосторожность спасти егеря от произвола шерифа и стал для него врагом номер один. Недруг подставил его, лишив титула и состояния. Робин Фитзут был вынужден уйти в Шервудский лес вместе со своей подругой Мериан. Вскоре бывший граф основал банду «Лесных разбойников», которые грабили богатых и раздавали золото бедным. Робин Фитзут и его люди были шерифу как кость в горле!

Однажды до банды лесных разбойников дошел слух о конкурсе красоты, который пройдет в графстве Хантингтон. Участвовать в нем могли только благородные дамы! Разумеется, девица Мериан захотела блеснуть своей красотой и побороться за приз – увесистый мешок золота. Награду, учрежденную наместником, шерифу предстояло вручить лично.

Робин Гуд был не против, вот только что будет, если Мериан узнают? О проделках его банды в курсе все вокруг, тем более, шериф назначил большую награду за голову предводителя «Лесных разбойников»! Мериан схватят, чтобы выманить ее возлюбленного, как пить дать...

Через день «Лесные разбойники» остановили карету богатой леди. Экипаж и трех лошадей банда забрала себе, а благородную леди прогнали на все четыре стороны. Естественно, у дамы забрали наряд, любезно предоставив взамен рубище, и сумочку с румянами, белилами и прочими принадлежностями для наведения красоты на лице.

Девица Мериан переоделась, загримировалась и стала еще краше! Робин Гуд разрешил ей поехать в город, чтобы заявиться на конкурс красоты. Правда, он послал вместе с ней четырех сопровождающих – новичков в банде, которых никто не знал. Ну и сам Робин Гуд собирался поддержать Мериан, спрятавшись в толпе.

В назначенный день возлюбленная предводителя «Лесных разбойников» прибыла на конкурс. Надо сказать, у нее было много конкуренток! Мария Славное гузно, Селина Свиноокая, Дульсия Кривоногая и многие другие красавицы, способные свести с ума любого мужчину. Дамы появлялись на помостах по очереди, и толпа встречала претенденток на победу бурными аплодисментами. Чем громче зрители хлопали, тем выше были шансы красавицы получить мешочек золота.

Мериан встретили настоящими овациями! Конечно, остальные дамы были весьма неплохи, но куда им до возлюбленной Робин Гуда! Ее признали абсолютной победительницей. Шериф вручил ей мешочек с деньгами, вежливо поклонился и ушел, сожалея о ом, что ему не удалось присвоить награду себе под каким-нибудь полузаконным предлогом.

Девицу Мериан никто не узнал. Она преспокойно покинула замковый двор, в котором проводился конкурс красоты, сопровождаемая своей «свитой». Вскоре они беспрепятственно вернулись в Шервудский лес, где жили долго и счастливо.