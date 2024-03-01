Сюжет True Wild

Шериф Люк в очередной раз объявил награду за голову Неуловимого Билла по кличке Вилд. Эх, сколько раз ему приносили весть о смерти проклятого бандита! Иногда даже привозили голову и клятвенно божились, что это тот самый преступник. Просто никто не знал, как выглядит чертов Вилд! Грабитель не оставлял свидетелей, а мертвые, к сожалению, не могут описать того, кто пустил им пулю в лоб. Вилд просто делал свое дело, забирал деньги и скакал в сторону заката, наплевав на загубленные жизни...

Шериф уже порядком замучился, пытаясь поймать проклятого бандита по всему округу. Да и денег на награду было потрачено весьма прилично, а толка, увы, никакого! Чертовы стрелки подкупали свидетелей, которые с пеной у рта доказывали, что на этот раз убили именно Вилда, а не кого-то другого. А потом совершалось очередное ограбление с тем же самым «почерком»: ни одного живого свидетеля и надпись углем на стене «Здесь был Билл».

Шериф пытался и сам его поймать, правда, Вилд всегда уходил у него из-под носа. Возможно, у неуловимого грабителя были информаторы, но слуга закона не мог сказать наверняка, так ли это, а строить какие-то версии, исходя из одних только догадок, не входило в его правила. Оставалось только одно – объявить награду за голову бандита и ждать, пока охотники за головами привезут того самого...

В конце концов шерифа осенило – почему бы просто не сделать приманку? Он распустил слух, будто в город привезут целую кучу денег и золото, которое якобы перевозит Национальный банк. Разумеется, он «случайно» ляпнул, где будут хранить миллионы. Оставалось только прийти и взять пропуск в безбедную жизнь... шериф «проболтался» в местном салуне, чтобы новость поскорее разлетелась по округе, и о ней узнала каждая собака.

Конечно, слух дошел до адресата. Люк дорого бы дал, чтобы узнать, кто слил информацию Вилду, но, увы, иногда найти крысу не под силу даже самому опытному охотнику...

Через пару дней ближе к вечеру возле пустующих офисов золотодобывающей компании, которая съехала полгода назад, появился стрелок, вооруженный двумя револьверами. Он поправил стильную ковбойскую шляпу, выплюнул недокуренную сигару и проверил револьверы. Охотник за деньгами Национального банка догадывался, что внутри его ждут вооруженные джентльмены, которые настроены не совсем дружелюбно.

Началась пальба! Вилд управлялся с револьверами, словно был настоящим богом огнестрельного оружия! Головорез не оставил охране ни единого шанса... из всех сидевших в засаде выжил только шериф Люк.

Началась дуэль века! Представитель закона оказался чертовски хорошим стрелком, который был под стать Вилду. Тот очень удивился, когда впервые встретил достойного соперника, представляющего серьезную угрозу!

Перестрелка шла битый час, у шерифа остался последний патрон, и, на его счастье, Вилд допустил оплошность. Пуля попала точно в цель! Грабитель и убийца упал, словно подкошенный...

Шериф подошел ближе, чтобы осмотреть тело. На запястье чернела татуировка Wild. Похоже, это действительно был неуловимый Билл, который несколько лет держал в страхе весь Дикий Запад. Кстати, шериф Люк теперь решил оформить награду, назначенную за голову бандита, самому себе. И это справедливо, видит бог!