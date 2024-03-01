Сюжет Halloween Farm

Вилли много лет работал кладбищенским сторожем. Он жил на самом краю городского погоста в своей избушке, которая, казалось, вот-вот развалится. Впрочем, администрация кладбища считала ее вполне пригодной для жизни, равно как и нищенскую зарплату сторожа, которой не хватало даже на продажных женщин. Хорошо, что под рукой полно на все согласных и готовых развлекаться до утра, если вы понимаете, о чем я!

А еще Вилли увлекался алкоголизмом. Конечно, на уровне любителя. Ему было несколько страшновато превращать это увлечение в стиль жизни, потому как в таком случае можно очень быстро отправиться к себе на работу, только не на смену, а с концами.

Мало кто знал, но Вилли был романтиком. Он любил посидеть с молоденькой свежей красавицей под луной, взяв бутылку хорошего... ну, ладно, по-крайней мере, не самого дешевого бренди. Но все равно ему не хватало общества и все тут! Дефицит общения, отсутствие разнообразия и кладбищенская рутина пробудили в душе Вилли непреодолимое желание стать фермером.

Сторож разбил кубышку, в которой хранились скромные сбережения, и купил домашних животных: корову, овцу, козу и свинью. Потом он еще и собаку приобрел – кто-то же должен охранять его богатство! Вот так на кладбище появилась маленькая и странная ферма. А про Вилли люди стали говорить, будто бы он в конец рехнулся...

Проблемы начались через пару дней, когда животные начали мычать, блеять, хрюкать и гавкать от голода. Правда, потом свинья и собака нашли себе немного еды, раскопав могилу посвежее. А вот коза, овца и корова, к сожалению, сдохли... ну а чего вы ожидали? Кладбище – это вам совсем не пастбище! Да и лишних денег на корм для скота у Вилли попросту не было.

Каждую ночь сторож запирал свинью и собаку в сарай. А в ночь на Хэллоуин он страшно напился! Завалившись спать, он забыл о питомцах, которые остались на улице, как раз в тот час, когда кругом рыщет нечистая сила.

Глубокой ночью Вилли проснулся, услышав за окном странные звуки. Выглянув в окно, сторож, который еще не протрезвел до конца, увидел ряды тыкв, расставленных вдоль кладбищенских дорог – в каждой горели свечи, превращая огородную культуру в жуткое подобие демонического создания. Рядом с домом похрюкивала забинтованная свинья, которая разрыла случайно выбранную могилу и устроил себе очень поздний ужин.

Где-то далеко лаяла собака, заливаясь как безумная. Хозяин позвал пса и к нему тут же примчался четвероногий друг, смотревший на мир горящими зелеными глазами.

За домом мычала корова – ее язык заплетался, словно она как следует выпила. А еще кто-то сделал ей трепанацию черепа, а потом заботливо зашил рану нитками.

На голове овцы красовался цилиндр. Животное смотрело на мир синими глазами, которые ничего не выражали. Она просто стояла и иногда ходила туда-сюда.

Вилли подскочил на месте, когда услышал, как заблеяла коза дурным голосом! Вскоре она показалась из темноты, сверкая огромными острыми клыками. Судя по перемазанной морде, теперь козу кровь интересовала гораздо больше, чем свеженькая травка!

Вилли лег спать, надеясь, что наваждение исчезнет, когда чертова ночь закончится. А утром он проснулся и... пропали только тыквы! Инфернальные питомцы по-прежнему ошивались неподалеку, несмотря на дневной свет. Ну, ничего. Зато теперь у Вилли появились друзья...