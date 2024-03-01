Сюжет Fruit Cocktail

Майкл просто обожал коктейли и частенько делал их сам, используя подручные рецепты. Разумеется, он не мог пропустить ту книжку на интернет-распродаже! Еще бы, ведь в ней содержались десятки рецептов самых необычных коктейлей! Майкл оформил заказ и получил посылку менее чем через неделю.

Книга выглядела очень старой. Казалось, некоторые страницы вот-вот рассыплются, поэтому их приходилось перелистывать с особой осторожностью. Этим же вечером Майкл попробовал сделать разные коктейли: «Зелье силы», «Бычья выносливость», «Дыхание дракона», «Рыцарский эль» и другие – просто отменные! Вкус у некоторых был весьма оригинальным, как и обещал неизвестный автор, оставивший примечания к рецептам.

Благодаря особенной книге Майкл удивил друзей на ближайшей вечеринке. Приятели остались довольны – никогда они не пробовали ничего подобного даже в самых лучших заведениях!

С каждым вечером Майкл продвигался все дальше, осваивая одну страницу за другой, пока наконец не дошел до «Фруктового коктейля, который помогает видеть скрытое». Состав казался довольно простым… за исключением последних двух ингредиентов! Помимо фруктов и ягод, требовалось добавить слезы девственницы и частицу радуги.

Майкл купил все необходимое, кроме последних двух составляющих. Оставив дома фрукты и ягоды, он пошел на улицу за особыми ингредиентами, взяв с собой стеклянную банку.

Во дворе он увидел маленькую розовощекую девочку, прыгавшую через скакалку. Недолго думая, Майкл подошел к малышке и дал хорошего пинка! Возмущенная девочка топнула ножкой, закричала и заплакала. Едва слезы полились из ее глаз, Майкл подставил банку. Девочка, мягко говоря, обалдела от такого поворота событий…

Майкл ушел домой, ничего не объясняя малышке, которая, бросив скакалку, рванула прочь, подумав о нашем герое невесть что. Конечно, частичка радуги у него была, правда, на фирменной майке, которые в их компанию принесли члены известного сообщества по задним интересам. Разумеется, Майкл не стал носить эту тряпку, однако вынужден был взять ее домой, чтобы избежать проблем с начальством. Он отрезал ножницами лоскуток с радугой и положил на стол. Пришло время готовить особый фруктовый коктейль!

Стоило только Майклу добавить все ингредиенты, как содержимое шейкера забурлило и засветилось ярким светом! Ну, разве можно отказать себе в удовольствии выпить такое чудо? Вот, он и осушил шейкер, причем залпом!

Несколько мгновений Майкл ничего не видел и не слышал, находясь в полной темноте. Наконец, зрение и остальные чувства снова вернулись к нему – он облегченно выдохнул, посмотрев по сторонам. Взглянув на подоконник, Майкл воскликнул от удивления – там сидела клубника ростом с собаку, которая болтала ножками. Она улыбнулась человеку, едва не уронившему челюсть на пол, и приветливо поздоровалась.

Оказалось, дух клубники знает тысячу рецептов самых разных коктейлей, которые просто обязан попробовать любой уважающий себя человек. Правда, Майкл не спешил уходить в запой – сначала он хотел осмотреться кругом, вдруг удастся найти еще что-нибудь скрытое, кроме болтливой ягоды?! Например, золото, деньги или драгоценности! Кто его знает, что еще скрыто от человеческих глаз…