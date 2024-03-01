Сюжет 72 Fortunes

Встретились однажды короли обезьян, управлявшие одними из самых сильных кланов в джунглях: Ко-Ко и Бо-Бо – они разговорились и начали спорить о том, кто сильнее. Разумеется, ни один не хотел признавать могущество другого! Спор становился все горячее и перерос в настоящую потасовку – короли тузили друг друга, словно были простыми мартышками, которые подрались из-за банана!

К счастью, подданным удалось разнять властителей, однако на этом дело не кончилось: Бо-Бо объявил войну Ко-Ко, а второй послал его, куда подальше. Тем не менее, это не отменяло распри, начавшейся на пустом месте.

Уже на следующий день король Бо-Бо и его клан подошли к заброшенному храму, в котором жил Ко-Ко со своими братьями по любви к бананам. Началась грандиозная осада! С обеих сторон летели камни, тухлые бананы, комья земли и палки. Кто-то из засевших в храме даже отковырял нос у статуи неизвестного бога и бросил в предводителя нападающих – король Бо-Бо едва увернулся от смертоносной части тела, которая вполне могла проломить ему череп.

Армия противника не собиралась уходить. Конечно, Бо-Бо понимал, что просто так взять засевших в древнем храме не получится. С другой стороны, запасы еды у них не бесконечные, а значит, рано или поздно им придется выйти – осталось только дождаться того самого момента, когда голодающие обезьяны бросят короля и поползут сдаваться!

Ко-Ко сразу понял хитрый замысел, когда нападающие внезапно прекратили атаку и попрятались за деревьями. И тогда он решил отправить сына в храм обезьян, где хранились семьдесят два сокровища! Король приказал взять три маски: силы, быстроты и разума. Заодно он посоветовал принцу надеть крылатые ботинки, чтобы тот мог поскорее вернуться. Еды в храме оставалось немного, а воды – еще меньше, поэтому ждать было особо некогда.

Ночью, когда все спали, принц покинул храм и направился в долину Священной обезьяны, которая приходилась королю Ко-Ко далеким предком. Ему пришлось идти через родные джунгли, поселения людей и равнины. Наконец, он добрался до долины Священной обезьяны! Здесь он увидел высокую гору, упирающуюся своей вершиной в облака, пробегающие по небу – где-то там находился тот самый храм, в котором хранились семьдесят два сокровища.

Принц добрался до вершины за несколько часов. Он вошел в храм и воскликнул от удивления: кругом было столько разных артефактов – пришлось хорошенько поискать те самые маски! Кроме того, здесь хранилось самое разное оружие. Принц не стал брать топоры, секиры, алебарды и мечи. Он решил в точности исполнить то, о чем просил отец и взял только маски. Отыскав крылатые ботинки, наш герой отправился домой, надеясь, что его собратья еще не страдают от голода.

Сын короля Ко-Ко не просто бежал, он буквально летел по небу так быстро, как только возможно! Менее чем через полчаса принц вернулся к своим. Он передал отцу сокровища, и тот воспользовался ими, не теряя ни минуты. Надев маски поочередно, Ко-Ко обрел небывалую силу, которая помогла ему разогнать армию Бо-Бо!

Когда бой закончился, король осажденного клана оставил маски в храме. А то мало ли, вдруг этот ненормальный Бо-Бо снова захочет напасть! Правда, его обезьянье величество заставил сына отнести крылатые ботинки обратно. Возможно, вам повезет найти храм в священной долине и забрать артефакты себе! Оно и правильно – не жирно ли мартышкам иметь под рукой такое богатство…