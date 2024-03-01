Сюжет Maradona: El Pibe De Oro

Кто не знает Диего Марадону? Это один из самых известных футболистов в мире, который пережил взлеты, падения, судебные тяжбы, самые разные перипетии в личной жизни. Завершив карьеру, он стал тренером... в 2020 году великий футболист оставил нас, покинув этот мир. А начал Марадона свой жизненный путь аж в 1960 году.

30 октября в семье рабочего и домохозяйки родился пятый ребенок – это было очень радостное событие! Отец давно мечтал о сыне, но его супруга, как назло, рожала только девочек – у него уже было четыре дочери.

Диего жил в трущобах маленького городка под названием Ланус, который находится в пригороде Буэнос-Айреса. Развлечений у парнишки из бедной семьи было немного. К счастью, он не увлекался ничем сомнительным с точки зрения закона, а когда родители подарили ему футбольный мяч – это случилось на седьмой День рождения, то парень и вовсе позабыл обо всем на свете! Юный Диего играл во дворе целыми днями!

Однажды маленького футболиста заметил специалист клуба «Архентина Хуниорс», который искал таланты в подворотнях. И это был один из тех случаев, когда ему удавалось найти самую настоящую звезду! Впрочем, до настоящего успеха Диего было еще далеко – первые шаги на профессиональной Ниве он сделал, играя в команде «Лос Себальитос».

В 12 лет будущая звезда выступал за команду юниоров. С 16 лет он играл за команду «Архентина Хуниорс» и в первом же матче забил гол – это было хорошее начало пути в профессиональном футболе!

В 1982 году Марадона вступил в ФК «Барселона». Игрока, который на тот момент уже приобрел определенную известность, перекупили за семь с половиной миллионов долларов. Но расцвет его карьеры пришелся на период сотрудничества с итальянским ФК «Наполи». Кстати, в этот раз его снова перекупили, правда, уже за десять миллионов долларов.

В 1992 Марадона играл за «Севилью», потом его пригласили в «Ньюэллс Олд Бойз». В последнем клубе у него не сложились отношения с тренером – Диего решил покинуть команду. Из «Севильи» он ушел по той же самой причине.

Диего Марадона завершил карьеру, играя в клубе «Бока Хуниорс». Он участвовал в нескольких десятках матчей. Некоторые из них оказались настолько удачными, что Диего вернул себе известность и славу, подпорченную скандалами, связанными с употреблением допинга, тюремным заключением за стрельбу из пневматической винтовки (его достали журналисты, следившие за домом) и другими «шалостями».

Марадона забил большое количество голов и прославился благодаря особым техникам обращения с мячом. Возможно, вы слышали его прозвище – «Рука бога»? Однажды Диего забил мяч рукой, и это видели все присутствующие на стадионе, кроме судьи, который не заметил нарушение правил. Он засчитал гол. Марадона в шутку оправдывался, что это была не его ошибка, а рука бога, которая помогла аргентинской команде вырвать победу в чемпионате мира.

После завершения карьеры известный футболист занимался тренерской деятельностью. За годы игры он накопил огромный опыт, который передавал другим. 25 ноября 2020 года Марадона умер из-за сердечной недостаточности и отека легких, согласно официальной версии. На самом деле его здоровье сильно ухудшилось из-за вредных привычек. Ближе к концу своей жизни звезда профессионального футбола вел, мягко говоря, нездоровый образ жизни.