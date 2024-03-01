Сюжет Royal Xmass

Глашатай протрубил в горн и объявил о начале подготовки к Рождеству! Король Карл воздел руки к небу и возблагодарил Господа под радостное ликование толпы, после чего удалился с балкона, помахав ручкой. Оркестр заиграл гимн, народ завыл от счастья и, после того как музыка закончилась, люди стали расходиться по домам. В самом деле, пора готовиться к великому празднику!



Между тем король заперся один в тронном зале и ходил вокруг престола с самым умным видом. Ей-богу, серьезнее он был только тогда, когда выбирал, кому отдать в жены свою любимую дочь, и размышлял над тем, какие выгоды получит государство от союза с тем или иным претендентом на «изюминку» принцессы! Карл никак не мог выбрать подарки для близких. Если они все – голубых кровей, богаты, знамениты и обладают определенной властью, то простая задачка превращается в большую проблему...



Себе Карл припас новую корону, расшитую красным бархатом, украшенную золотом и драгоценными камнями – она прекрасна во всех смыслах и вполне достойна стать головным убором первого мужчины королевства! Но что подарить принцу Генриху, который вместо обучения царственному ремеслу только и знает, как портить служанок?! При дворе и так уже бегает столько маленькой черни, которая похожа на его высокоблагородие как две капли воды, что даже неудобно! После долгих раздумий Карл решил подарить принцу скипетр, чтобы тот не забывал, кто он есть по праву рождения, и уделял государственным делам чуть больше внимания, чем юбкам дворовых девок!



Королева Маргарет целыми днями сидела в своей опочивальне, читала книги и пряла золотое руно. Правда, получались у нее в основном носки и варежки, однако она не теряла надежды создать что-нибудь легендарное! Вообще, король был даже рад тому, что может в любое время удрать на охоту или на рыбалку без каких-либо претензий со стороны Маргарет, но все же ему хотелось чаще видеть супругу, а не только во время официальных мероприятиях. Карл собирался подарить своей второй половинке роскошное кольцо с фиолетовым камнем, привезенное откуда-то издалека – такого украшения нет, и не будет больше ни у кого!



Семье старшей дочери Король намеревался преподнести немного земель. На самом деле это был тонкий ход – его величество все равно кое-что задолжал ее супругу, однако почему бы не сэкономить на подарке, прикрывая элементарную жадность щедростью и доброй волей!



Другая принцесса – совсем маленькая, получит личный золотой шар, на котором выгравировано ее имя! Карл предполагал, что девочка повесит украшение на елку, а позже снимет и оставит себе. Конечно, если ума в ее голове хоть чуть-чуть больше, чем у кухарки! Разумеется, король надеялся на это, хоть маленькая принцесса и походила на покойную бабушку Фелицию, которая прослыла редкостной дурой...



Отец первого семейства страны позвал писца и надиктовал распоряжения. Кроме того, он приказал держать список подарков в строжайшем секрете и пообещал казнить любого, кто посмеет обнародовать его содержание раньше времени. Впрочем, потом он смягчился: Карл пообещал заменить казнь отправкой на рудники, разумеется, в честь праздника! Соответствующий указ тут же был написан и передан первому советнику, которому предстояло обеспечить исполнение распоряжений правителя. Помогите ему подготовиться к королевскому рождеству, и он щедро отблагодарит вас, отсыпав золота из казны королевского замка!