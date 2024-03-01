Сюжет Secrets of the Temple

Племя Потесу жило несколько тысяч лет назад на одной из самых плодородных территорий, находившихся у берега реки. Это были славные работящие люди, но, к сожалению, они совсем не уделяли внимания защите собственных земель. Соседи, мечтавшие захватить территории Потесу, объявили племени войну! Одни подступали с севера и грозились убить всех, другие, пришедшие с запада, мечтали поработить мирных людей, а захватчики, надвигающиеся с юга, обещали прогнать их с обжитых мест – убирайтесь, куда глаза глядят, говорили он, потрясая копьями!

Вождь племени Потесу понимал, что шансов выстоять в этой войне просто нет. Ему ничего не оставалось, кроме как заставить шамана энергичнее бить в бубен и просить помощи у духов. На просьбу правой руки вождя откликнулся Ангкор Ват, призвавший армию призрачных воинов. Вождь, увидев такое пополнение, возликовал, и показал неприличный жест на три стороны света, призывая соседей убираться к черту!

И вот настал тот день, когда враждебные племена напали. Какого же было удивление их вождей при виде призрачных воинов, сражавшихся на стороне Потесу! Приспешники Ангкор Вата разбили нападавших в пух и прах! Выжившие бежали с поля боя, поклявшись больше даже не смотреть в сторону земель Потесу, а племя, которое отстояло свой дом, праздновало победу.

Между тем Ангкор Ват превратился в льва и откусил голову вождю. Дух, обернувшийся могущественным зверем, провозгласил себя первым и единственным правителем племени. Остальные не решились спорить с могучей силой, от которой вообще можно ожидать черт знает чего. Все племя склонилось перед Ангкор Ватом, признав его новым вождем. Дух отпустил призрачных воинов и приказал построить храм. Пока все племя работало в поте лица, возводя грандиозное святилище, Ангкор Ват объяснял шаману, что и как следует делать в будущем, когда строительство закончится.

Разумеется, дух требовал подношений: драгоценные камни, золото, кровавые жертвы – все это было ему весьма по душе. К тому же, он обучил шамана нескольким молитвам и песнопениям, радовавшим слух нового вождя племени Потесу.

Наконец строительство закончилось. Люди из племени Потесу начали приносить жертвы бестелесному вождю, правда, без особого удовольствия, особенно грустно было тем несчастным, которым выпал жребий закончить свои дни на жертвеннике. Так продолжалось многие столетия. Взамен Ангкор Ват оберегал племя от враждебных соседей, диких зверей и болезней.

Однажды народ взбунтовался! Люди больше не хотели приносить в жертву соплеменников. Шаман пытался объясниться с Ангкор Ватом, изменив условия договора на животных, однако дух лишь обругал его и исчез, потребовав любимого лакомства – теплой человеческой крови...

Между тем племя наотрез отказалось убивать людей. Разгневанный Ангкор Ват наслал на Потесу мор, болезни и диких зверей, которых было так много, что, казалось, все обитатели джунглей решили сойтись в одном месте!

Непокорное племя исчезло. Дух Ангкор Ват покинул храм и тоже канул в лету. Правда, его святилище все еще стоит на своем месте. Говорят, там искателей приключений ждут сокровища и загадки. Мэри, будучи ученым-археологом, интересуется и тем, и другим. Вы готовы составить ей компанию и раскрыть секреты забытого храма? Тогда смелей вперед и пусть вам повезет!