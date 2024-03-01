Fireball Inferno
Видеообзор
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Обзор Fireball Inferno

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 94.28%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Fireball Inferno

Фернандо хотел произвести впечатление на любимую. Он собирался сыграть ей несколько великолепных серенад и надел отцовскую шляпу, которую тот хранил для особых случаев. Разумеется, глава семьи согласился помочь сыну в покорении сердца возлюбленной. Отец разрешил взять шляпу, однако приказал сыну вернуть ее в целости и сохранности.

Фернандо отправился в гости к любимой. Стоя под балконом ее дома, он играл песни о любви, а красавица слушала и восхищалась своим музыкантом. И вот концерт закончился, состоялось свидание.

Когда Фернандо шел домой, летя на крыльях любви, ему повстречались друзья. Компания решила зайти в ближайший кабак, чтобы выпить немного текилы. Ну или чуть побольше, или даже очень много...

Утром Фернандо пришел домой на рогах. Он завалился в кровать, не раздеваясь, и проспал до обеда. Ближе к вечеру отец потребовал вернуть шляпу, но внезапно выяснилось, что она попросту исчезла! Фернандо звонил друзьям, в бар и любимой, однако никто ничего не знал о дальнейшей судьбе головного убора. Сын рассказал отцу о возникшей проблемке, и тот пришел в ярость!

Между тем приближался праздник Веселой текилы. Отец Фернандо собирался выступить с гитарой и потребовал вернуть ему шляпу до концерта! В противном случае он грозился выгнать сына из дома до тех пор, пока тот не найдет пропажу.

Фернандо обошел друзей, съездил в бар, заглянул к любимой – увы поиски оказались безрезультатными. Сердечная зазноба посоветовала ему обратиться к духам и попросить помощи, тем более, для ритуала нужен был только череп, свеча, да несколько роз.

Фернандо купил все необходимое, а затем отправился на кладбище. Раскопав безымянную могилу, он достал череп и направился домой. Возлюбленная рассказала ему, какие требуются манипуляции – после этого Фернандо можно было считать почти оккультистом.

Подготовка к ритуалу заняла считанные минуты. Оставалось только зажечь свечу и поговорить с духом. Фернандо вызвал некоего господина из загробного мира и спросил, где, черт побери, отцовская шляпа! Правда, дух отказался разговаривать, пока не получит какое-нибудь угощение, например, тако или бурито. Начинающему оккультисту пришлось идти в ближайшую забегаловку...

Фернандо принес вкусненького и снова вызвал духа. На этот раз обитатель загробного мира был куда словоохотливее! Дух продиктовал заклинание, которое поможет вернуть шляпу, и убрался обратно в загробную реальность. Правда, Фернандо толком не расслышал последнее слово, ну да и ладно – можно потом сообразить...

Накануне праздника Веселой текилы отец напомнил сыну, что жить бездомному очень несладко, а за место под мостом еще предстоит побороться! Раздолбай, потерявший великолепную шляпу, понял намек и пообещал все уладить прямо перед концертом.

И вот начался праздник. Время близилось к выступлению, отец нервно думал о том, как выгонит неблагодарного сына на улицу, а Фернандо колдовал, что было сил. Только он все никак не мог припомнить слово, которое сказал дух и сболтнул первое, что пришло на ум...

В этот самый момент с неба рухнул огромный огненный шар! Глыба упала недалеко от сцены, и зрители тут же забыли о концерте. Подоспели стражи порядка, приказавшие всем убираться от греха подальше. Кажется, Фернандо повезло – выступление отца отменил маленький катаклизм! Правда, придется снова вызывать тот самый дух и уточнить последнее слово, а то как бы город не снесло к чертовой матушке...

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