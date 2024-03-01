Wild Sorcery
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Обзор Wild Sorcery

Количество линий
Количество линий: 243
RTP
RTP: 96.11%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Wild Sorcery

Волшебник Магнус стоял у ворот «Замка света», который много лет назад стал обителью тьмы. Когда-то здесь жил могущественный колдун, проводивший разные магические эксперименты. Никто точно не знал, что случилось на самом деле, однако в один прекрасный день из замка сбежали все слуги, стража и даже подмастерья, обучавшиеся искусству колдовства. Одни говорили, что хозяин «Замка света» продал душу дьяволу, другие утверждали будто бы он открыл портал, из которого вылезло чудовище и превратило призывателя в безумного монстра... слухов ходило три воза и две маленькие тележки. Сколько в них было правды – никто точно сказать не мог!

Магнус слышал о том, как с десяток бравых рыцарей, закованных в латы, пытались выяснить, что к чему, но, увы, не один воитель так и не вернулся. Были и другие смельчаки, владевшие мечом, но и они пропали без следа. Даже кони бравых всадников исчезли!

Магнус тоже решил попытать счастья, проникнув в замок. Волшебник прекрасно понимал, что все происходящее внутри связано с магией тем или иным образом, а значит у него гораздо больше шансов выжить. Магнус буквально грезил о богатстве колдуна, которое осталось лежать в замке. Разумеется, речь не о золоте или алмазах! Волшебника интересовали бесценные записи, принадлежавшие колдуну.

Как-то раз Магнусу довелось встретить одного подмастерья, который раньше жил в «Замке света». Юный ученик рассказал ему о медальоне Дикого волшебника, который его учитель приобрел за большие деньги. Говорят, тот маг обладал огромной силой! Наверняка в этой легенде была внушительная доля правды, потому что с тех пор, как злосчастный колдун купил медальон, он стал гораздо сильнее. К тому же хозяин замка стал искать по всему свету все, что так или иначе связано с Диким волшебником – первым мастером, которому удалось овладеть магией и использовать ее для своих целей.

В библиотеке колдуна хранились рецепты эликсиров, свитки, книги и волшебные сферы, содержащие в себя чистейшую энергию, позволявшую творить настоящие чудеса! Имея под рукой такие сокровища даже бестолочи от мира магии имели все шансы стать великими. Что уж говорить о талантливых волшебниках, которые могли бы вывести свое мастерство на совершенно недостижимый уровень...

Магнус вздохнул и отправился в «Замок света», проверив волшебную палочку – так, на всякий случай! Стоило только ему войти в залы, пропитанные тленом, как из неоткуда выпрыгнули скелеты – с десяток костлявых потянули свои руки к живой плоти! Магнус выпустил по ним большой огненный шар, и нежить превратилась в кучки пепла. Переведя дух, волшебник направился дальше. В следующем зале на незваного гостя напали самые настоящие приведения, которые громко завывали, вытягивая жизненную и магическую силу! Магнус атаковал нечисть молнией – призраки растворились в воздухе один за другие, когда мощный заряд электричества пробежал от одного к другому...

Волшебник сражался с зомби, зубастыми чудовищами, ожившими рыцарями и другими созданиями, порожденными черной магией. Наконец он добрался до библиотеки «Замка света». Ох, сколько же здесь хранилось книг, свитков и прочих магических сокровищ! Будьте так же упорны, как волшебник Магнус, и обязательно добьетесь своего, например, выиграете кругленькую сумму!

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