Patrick’s Coin: Hold the Spin
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Обзор Patrick’s Coin: Hold the Spin

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X5200
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Patrick’s Coin: Hold the Spin

Испокон веков лепреконы хранили золото. Ну и Патрик не был исключением! Нет, не святой, конечно, а самый обыкновенный, но, правда, очень богатый.

Патрик выглядел достаточно молодым, однако несмотря на бравый свежий вид, его уже угораздило прожить несколько столетий. Свое первое золото он получил еще от викингов: свирепые воины договорились с карликами, чтобы те хранили их сокровища, ну а потом они благополучно вымерли. К слову, лепреконы не очень-то и расстроились их исчезновению с лица земли.

Один из викингов доверил Патрику целый сундук, доверху наполненный золотыми монетами. Можно сказать, лепрекон разбогател в одночасье! К тому же он добавил в этот сундук своих монет, словно уже знал, что викинг никогда не придет за сокровищами.

Шли годы, десятилетия, века... лепреконы воровали. Разумеется, Патрик тоже был нечист на руку, как и всего его собратья. По ночам лепреконы забирались в дома и, пока люди спали, отпиливали с каждой найденной монеты немного золота. Добытые кусочки карлики переплавляли. Некоторые пройдохи делали из них монеты с собственным ликом, чтобы потешить самолюбие.

За свою жизнь Патрик накопил просто невероятную сумму. Каждый уикенд он пересчитывал свои богатства, лежащие в сундуке того викинга и разложенные по глиняным горшочкам.

Однажды Патрик вышел прогуляться после дождя. Только лепрекон засмотрелся на радугу, как откуда ни возьмись появилась рука, ухватившая рыжую бороду! Карлик пытался вырваться, грязно ругался и обещал разобраться с обидчиком, но тот лишь смеялся, глядя на потуги несчастного.

Наконец лепрекон перестал дергаться. Патрик жалобно посмотрел на огромного детину, державшего его за бороду, и попросил отпустить. Ловец лепреконов потребовал отдать ему горшок золота, или исполнить одно желание, или сделать еще что-нибудь нужное и полезное.

К сожалению, Патрик не мог дать ему гору золотых монет. Ну не взял он с собой горшочек, что ж поделать! Правда, у Патрика было два кошелька, лежавшие в правом и левом кармане – в одном хранился серебряный шиллинг, который всегда возвращается к своему владельцу, а в другом – огромная монета из чистого золота.

А детина был не шибко умен! Иначе бы он не тянул свои ручонки к золотой монете, а взял бы серебряный шиллинг. Все же знают, что потом жадину ждет сюрприз. Золотая монета превратится в зеленый лист и рассыпится в труху, едва лепрекон скроется из виду. Вот и сейчас радостный Патрик дал деру, что было сил! А детина очень удивился, когда золото превратилось в листок, а затем тот стал пылью... вот взял бы шиллинг, и получил бы монету, которая всегда возвращается в родной кошелек!

Пока детина стоял и кусал локти, Патрик прибежал домой. Он налил себе кружку крепкого эля, закурил трубку и довольно улыбнулся своей изобретательности, вспоминая о том, как ловко обманул того простака. Эх, сколько их было! Нет бы взяли «синицу» и были довольны, но нет – каждый тянется за журавлем!

Главное, чтобы все эти люди не нашли, где живет Патрик. Иначе ему надают тумаков по самое некуда, а монеты заберут. В том числе и те, на которых выгравирована бородатая физиономия Патрика. Кстати, мы можем проводить вас к его домику прямо сейчас! Отомстите ему за всех обманутых людей и заберите монеты Патрика, которые вам пригодятся гораздо больше, чем маленькому скряге!

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