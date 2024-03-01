Сюжет Wild Krakatoa

Баду был одним из самых сильных мужчин в своем племени! Он метко стрелял из лука, ловко управлялся с копьем и мог побороть медведя в рукопашную. Конечно, не самого большого, но тем не менее!

Однажды Баду влюбился в Луну – одну из самых красивых женщин в его племени. Он хотел сделать ее своей женой и ухаживал за ней: приносил фрукты и свежие куски мяса размером побольше. Правда, Луна не очень-то ценила старания Баду. Красавица знала, что он не только очень сильный и ловкий, но еще и не самый умный в своем племени. Ей гораздо больше нравился шаман, который умел говорить с духами, но, увы, у него уже была женщина.

Баду продолжал настаивать на своем. Он в конец достал Луну, и та заявила, мол, не нужны мне фрукты и мясо! Красавица потребовала медальон Кракату. На самом деле волшебная реликвия ей и даром не сдалась, однако Луна очень хотела отправить надоевшего Баду куда-нибудь подальше. Девушка ушла к себе в дом, топнув ножкой, а ухажер остался стоять, раздумывая над тем, где ему взять этот самый медальон. Единственное, что пришло ему на ум, так это древний храм, построенный у подножья вулкана Кракату.

Баду отправился в то самое место, надеясь, что ему удастся найти реликвию, которая зачем-то понадобилась Луне! Он взял с собой копье – путь до храма не близкий, кто знает, какие опасности поджидают его за очередным поворотом нелегкого пути!

По дороге на отважного воина напал огромный тигр, желавший полакомиться человечиной, однако предполагаемая еда мгновенно превратилась в охотника. Зверь едва смог убежать в джунгли, завывая от раны в боку. Не прошло и часа, как Баду пришлось сразиться со свирепым медведем. Разумеется, зверь пал от руки могучего воина. Баду жалел только об одном – не получится забрать шкуру гиганта! Ну, в самом деле, не таскаться же с ней до самого вулкана, а потом еще и обратно...

Ближе к вечеру Баду стоял на ступеньках храма Кракату. Одноименный вулкан находился совсем рядом, однако это ничего особенно не меняло – все равно его жерло потухло много лет назад! Отважный воин поднялся по ступеням и вошел внутрь, держа копье наготове. Он оказался в царстве ловушек и духов, которые появлялись тут и там, пытаясь прогнать чужака. К их несчастью, отважный искатель волшебного медальона совершенно не боялся бесплотных созданий...

Наконец, Баду добрался до маленького зала, в котором стоял каменный алтарь – на нем лежал золотой медальон. Только наш герой взял его в руку, как раздался громкий гул, и земля заходила ходуном! Через мгновение Баду понял, что потревоженные духи пробудили вулкан, который «спал» многие десятилетия.

Он выбежал из храма и мимо его носа пролетела черная птица, щелкая огромным клювом, словно предвещая беду. Неподалеку от храма булькала лава – поток извергнувшейся магмы превратился в маленькую речку. Баду предусмотрительно перепрыгнул по камням на другую сторону, и поспешил в свое поселение.

Он вернулся домой глубокой ночью, однако все племя было на ногах. Вождь ходил туда-сюда, схватившись за голову, шаман тщетно призывал духов, а остальные молились всем известным им богам, упрашивая их сделать поток лавы хоть немного меньше.

К счастью, вулкан больше не извергался. Лава затвердела и все обошлось – поселение осталось в целости и сохранности. Баду рассказал Луне о том, как все случилось и отдал медальон Кракату. Красавица согласилась стать его женщиной, пока этот дурень не уничтожил еще что-нибудь!