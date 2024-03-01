Сюжет Joker Loko’s Multiplier Trail

Шут по имени Локо служил королю верой и правдой долгие годы. Его величество был просто в восторге от тысяч смешных историй, которые знал этот прохвост! К тому же, Локо забавно кривлялся – неповторимая мимика могла рассмешить кого угодно! Наверняка шутки и кривляния забавного прохиндея оценили бы даже покойники, но мертвецы спокойненько лежали в своих гробах и не имели возможности насладиться искрометным юмором.

А вот король мог – еще как! Целыми днями Локо развлекал его, раскрашивая трудовые будни яркими красками. Правда, в один прекрасный день его величество устал от бесконечных россказней и побасенок, хорошенько приправленных шутовским фиглярством.

Король заявил, что хочет чего-нибудь новенького. Локо воспринял это как указание к действию. Раздобыв еще пару сотен забавных историй, он снова попытался развеселить его величество, но тот лишь устало улыбнулся, мол, надоели мне твои россказни до черта лысого, давай-ка исполни что-нибудь другое!

И тут впервые в жизни Локо сел в лужу! Ему нечего было предложить королю, хотя видят боги, он мог бы развлекать повелителя хоть целый день. Да только его величеству, видите ли, захотелось новизны...

Король дал шуту три дня – за это время Локо следовало пополнить своей репертуар. Ну а если шут не справится с поставленной задачей, то его отправят на конюшню или вообще на фронт – сейчас как раз шла война с этими чертовыми варварами, которые не дают империи покоя уже с десяток лет. Ни первый, ни тем более второй вариант Локо категорически не устраивал!

Шут отправился по дворцу в поисках новых знаний, которые помогут ему стать мастером юмора или чего другого, способного вернуть королю хорошее настроение. На кухне он увидел двух подмастерьев, показывавших друг другу карточный фокусы. Будучи весьма шустрым и сообразительным малым, Локо сразу выучил парочку, а потом еще несколько, пообещав каждому картежнику по бутылке вина из королевского погреба. Наврал, конечно, все равно купит что-нибудь получше в таверне неподалеку от дворца, а потом скажет, мол, вот, господа, спер из подвала его величества специально для вас, рискуя головой и репутацией, пейте и смотрите на захлебнитесь!

Локо пошел дальше, мысленно поздравляя себя с тем, что на фронт-то его уж точно не отправят. Но, все же, было бы неплохо научиться и другим шутовским премудростям, потому как на конюшню ему тоже совсем не хотелось – там придется работать от заката до рассвета, это вам не в тронном зале скакать, корча забавные рожи!

В одном из дворцовых залов Локо встретил человека, играющего на лютне. Он попросил обучить его нехитрому искусству – освоение азов заняло у него два следующих дня. Локо не только хорошо заплатил музыканту, но еще и купил его инструмент, который обязательно поможет развеселить его величество!

Королю очень понравились фокусы, да и игра на лютне тоже произвела весьма хорошее впечатление. Пару дней его величество радовался новому репертуару шута, а потом Локо и след простыл – прохиндея все-таки отправили на конюшню! А вместо него король взял другого человека...

Теперь обязанности шута исполняла симпатичная девушка, которая оказалась весьма интересной собеседницей и обладательницей очень аппетитных форм. Ходят слухи, что король выбрал ее именно за великолепные «филейный части»... а ну и что, не нам судить его величество!