Butterfly Charms
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Обзор Butterfly Charms

Количество линий
Количество линий: 30
RTP
RTP: 95.51%
Max Win
Max Win: X6500
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Butterfly Charms

Эльфийская принцесса Галладиель принимала ванну в своей опочивальне. Она с предельным вниманием относилась к каждой части тела, и, конечно, многие бы дорого дали, чтобы увидеть первую леди королевства в этот самый момент! Но, к несчастью всех дееспособных мужчин, никто не мог войти в опочивальню принцессы, кроме кормилицы да фрейлин. И тут в открытое окно влетела бабочка! Увидев крылатую гостью, светящуюся желтым магическим светом, Галладиель выронила губку и пулей вылезла из ванной, едва не поскользнувшись. Схватив первое, что попалось под руку – этим предметом оказался ночной горшок, который, к счастью был совершенно пуст – она накрыла бабочку.
 
Разумеется, крылатое создание тут же переселили в прозрачную стеклянную колбу. Закончив банные процедуры, Галладиель позвала придворного волшебника и поинтересовалась, что это за создание и почему оно светится как кристаллы какого-нибудь алхимика! Маг взял интересную находку, собираясь всесторонне изучить. Честно говоря, он и сам не мог понять, откуда взялась такая красота...
 
На следующий день волшебник вернулся с отчетом. Он сообщил Галладиель, что такие бабочки, предположительно, обитают в Роще Призраков. К сожалению, никто не мог подтвердить эту информацию и доказать присутствие волшебных бабочек, потому что никто оттуда не возвращался. Тем не менее, крестьяне в один голос утверждали, мол, видели, конечно, а как же! И одна из магических бабочек была в полном распоряжении принцессы...
 
Галладиель отправила в Рощу Призраков с десяток королевских стражей, приказав им выяснить об этом месте как можно больше. Увы, ни один из воинов не вернулся. Когда принцесса начала топать ножкой и недовольного ругаться, думая, будто стража где-то загуляла, придворный маг напомнил ей о призраках, которые не совсем дружелюбны по отношению к живым существам. Собственно, именно по этой причине местные крестьяне обходили Рощу Призраков за три версты. Лишь самые отчаянные смельчаки находили в себе достаточно пороха, чтобы приблизиться и посмотреть на бабочек, которые иногда мелькали среди деревьев и кустов.
 
Послушав мудрого волшебника, Галладиель решила больше не переводить стражу понапрасну. Она приказала собрать самых отчаянных героев со всего королевства, которые способны держать в руках меч или стрелять из лука.
 
В назначенный день принцесса объявилась в тронном зале. Галладиель приказала им отправляться на поиски бабочек в Рощу Призраков. В награду принцесса пообещала горы золота и разрешение недолго поглядеть в ее опочивальню через замочную скважину. Ну что сказать... половину искателей приключений как ветром сдуло! Еще бы, какой дурак сунет нос в Рощу призраков ради золота и голой девки – ни первое, ни второе в могиле особенно не понадобится, а шансы лечь в гроб ой как велики!
 
Среди оставшихся героев был лучник по имени Сириан, который нисколько не боялся призраков по одной простой причине – он в них ни капельки не верил! Более того, ему хотелось отправиться за бабочками как можно скорее, пока в рощу не нагрянули конкуренты. Сириан был искренне уверен в том, что его там ждут только божьи коровки да гусеницы, ну, в крайнем случае, волки или медведи, которых искусный лучник быстро избавит от тягот бренного существования. Отправляйтесь в Рощу Призраков вместе с отважным героем и помогите ему поймать волшебных бабочек для принцессы – тогда отважный лучник обязательно поделится с вами своей наградой!

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