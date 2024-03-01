Сюжет Paddy’s Pot Mega Moolah

Вечером Генри зашел в паб. Там он встретил своих друзей, с которыми частенько отдыхал за кружечкой вкусного эля. Парни разговорились о том, о сем, и началась грандиозная попойка! Трактирщик только и успевал открывать новые бочки!

Компания выпила море пива, виски и прочих напитков, которые вызывают в сердце любого ирландца самые теплые чувства. Половину запасов трактирщика гуляки выпили, и наверняка они могли бы продолжить попойку, если бы не наступило утро. Хозяин заведения потребовал расплатиться, а затем убираться из заведения по-крайней мере до вечера – ему и его помощникам было просто необходимо отдохнуть!

И тут выяснилось, что у Генри нет ни шиллинга. Разозленный трактирщик попытался ткнуть проклятого клиента вертелом, на котором обычно жарил мясо, но остальные не дали ему совершить убийство, крепко схватив за руки. По итогу посиделок в долг Генри была записана кругленькая сумма. Трактирщик пообещал обратиться в префектуру, если вечером должник не расплатится. Ну а тот лишь кивнул, громко рыгнул и направился к выходу. Что тут скажешь – Генри был пьян в стельку и всякие там префектуры волновали его меньшего всего на свете!

Начался дождь, который помог парню освежиться. Когда немножечко хмеля выветрилось из башки Генри, до него наконец дошло, в каком щекотливом положении он оказался! Сумма долга была немаленькой! Столько денег Генри смог бы собрать к вечеру только если побежит занимать прямо сейчас и ему никто не откажется дать в долг...

Дождь закончился, на небе появилась радуга. И Генри решил пойти ва-банк: он побежал к одному из ее концов, который казался ближе, надеясь отыскать сокровища лепрекона. Или хотя бы самого рыжебородого карлика и поймать его, чтобы потом с наглой мордой потребовать золото.

Генри шел к своей цели, выдыхая пары алкоголя, которые можно было учуять за версту. Лепрекон унюхал приближающегося охотника за сокровищами и побежал, что было сил. Генри поспешил за ним, пытаясь догнать свой шанс разбогатеть, который улепетывал, сверкая пятками.

Вдруг лепрекон запнулся и покатился кубарем! Нога Генри зацепилась о тот же камень, и гигант рухнул прямо на карлика. Лепрекон стал звать на помощь, крича изо всех сил, что над ним пытаются надругаться. Генри же наоборот оправдывался, мол, ничего такого и в мыслях не было, мне просто нужно немного золотишка, вернее, очень много...

Наконец лепрекон убедился, что никто не собирается его обесчестить, и предложил человеку кошелек золота. Неслыханную щедрость карлика легко объяснить ловкостью Генри, который сумел ухватить рыжую бороду и держал ее мертвой хваткой.

Охотник за сокровищами потребовал отдать ему горшок золота и гордо отказался от кошелька. Лепрекон, которого звали Пэдди, начал всячески юлить, надеясь сохранить сокровища. Проклятье, да ведь он специально вытащил горшок постоять на солнце, чтобы золото набралось блеска, а тут этот нетрезвый хмырь – и откуда такие берутся...

Генри пригрозил надругаться над Пэдди, и тот стал гораздо сговорчивее. Он ответ «нетрезвого хмыря» к тайнику и нехотя отдал ему свое золото. Генри отпустил бороду карлика и схватил сверкающий горшок как утопающий соломинку. Пэдди тем временем сбежал, проклиная охотника за его сокровищами, а тот поспешил домой отсыпаться. Вечером Генри опять собирался в трактир, чтобы вернуть долг и как следует погулять, благо золота ему теперь хватит!