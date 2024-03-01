Сюжет Diamond Mine 2 Megaways

Густав был одним из самых зажиточных фермеров в Огайо! Его стадам завидовали все в округе. Да что там, многие ковбои мечтали попасть к нему на работу, потому что платил успешный фермер по-царски!



Разумеется, завистники не дремали. Каждый день они смотрели на тучные стада и все больше наполнялись желчью, мечтая забрать их себе. Конечно, это было невозможно! Густав позаботился о безопасности – овец, коров и свиней охраняли с десяток вооруженных ковбоев, которые пускали оружие в дело, если у кого-нибудь хватало глупости посягнуть на чужое.



В конце концов, ферму подожгли. Хуже всего, что это произошло в ночь с пятницы на субботу. Густав как раз уехал в гости к брату, а ковбои, оставшиеся на ферме, напились, как следует.



Скотину спасти не удалось. Из всего богатства Густава уцелело две свиньи и одна корова – прямо скажем, с таким капиталом о новой ферме не могло быть речи! Когда хозяин вернулся на пепелище, он буквально взвыл от горя!



Ковбои потихонечку разошлись, потому как от обанкротившегося работодателя нет никакого толка. Оставшуюся скотину пришлось продать, чтобы выручить хоть немного наличных. Вот так в одну ночь Густав остался ни с чем, и его завистники, наконец, открыли шампанское...



Бывший фермер погоревал, пропивая деньги в местном салуне, однако делать было нечего. Когда наличные стали подходить к логическому завершению, Густав осознал, что может оказаться на улице в прямом смысле. Но ему повезло: во время своей последней пьянки за барной стойкой, он услышал о золотых приисках и легендарной бриллиантовой шахте. Это был если не знак от высших сил, то уж точно указание к действию!



Скрепя сердце, бывший зажиточный фермер стал обычным работягой, которому предстояло махать кайлом с рассвета и до заката. Конечно, рядом трудились и другие парни, но все работали сами на себя и не спешили помогать ближнему своему.



В одно прекрасное утро наш герой снова отправился махать кайлом и нашел самый настоящий самородок! Находка оказалась просто огромной, казалось, судьба сжалилась над несчастным человеком и решила подкинуть немного сладенького в горькую жизнь. Впрочем, дальше все снова пошло очень скверно: Густав наткнулся на слой породы, которую можно было ковырять киркой до второго пришествия. Ему пришлось продать золото, чтобы купить динамит и продолжить работу. Естественно, сделать это было проще простого, ведь взрывчатки в долине полно, а самородки стоят чуть дешевле чести, и то лишь потому, что она бесценна.



Уже на следующий день в шахте прогремел мощный взрыв! Густав целую неделю вывозил породу. Когда он закончил работу, то радовался как ребенок – он наткнулся на залежи самых настоящих бриллиантов! Он не стал говорить об этом никому из работавших рядом, чтобы не спровоцировать коллег на выстрел в голову, а просто потихонечку перетаскал добычу в тайное место, собираясь позже вывезти камни от греха подальше.



Густаву удалось выгодно продать бриллианты. На вырученные деньги он открыл целых три фермы, каждая из которых была лучше прежней. Завистники, конечно, снова подавились желчью. Густав же, помня печальный опыт, на этот раз позаботился и о пожарной безопасности. Как же ему повезло! Кто знает, может быть, и вы окажетесь таким же счастливчиком, которому леди Фортуна подарит джекпот!