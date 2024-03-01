Сюжет Book of Panda Megaways

Тысячи лет назад боги создали панду, наделив ее мудростью и рассудительностью. Им очень понравилось это животное! Боги посчитали панду достойной отдельной среды обитания. Специально для нее они вырастили густые заросли бамбука, в которых можно было заблудиться и пропасть навсегда.

Панда никуда не торопилась, что бы ни происходило вокруг. Любимица богов созерцала, зря в корень, и постигала смысл бытья, заедая приобретенные знания сладкими стеблями.

В конце концов панде стало трудно держать все знания в голове. Она сделала пергамент и стала записывать все то, что не могла запомнить. Со временем мудрому зверю надоело изучать окрестности.

Панда отправилась в путь, желая посмотреть мир. С каждым днем свиток пергамента заполнялся новыми знаниями. Панда добавляла к нему другие и скручивала их в один. Ее по-прежнему не интересовало ничего, кроме знаний и бамбука.

Вот так любимица богов обошла весь мир. По возвращении домой, боги взглянули в ее записи и им понравилось то, что они увидели. Высшие силы наделили свитки магической энергией и объединили в один, который назвали Книгой панды. Волшебство защищало бесценные записи от влажности, температуры, солнечных лучей и другие неблагоприятных капризов природы. В противном случае пергаменты не прожили бы и нескольких десятилетий.

Говорят, что можно обрести великую мудрость, если прочитать Книгу панды. Правда, ее сначала надо найти... вот именно этим и собирался заняться король Манки Ли, который правил джунглями! В последнее время в его владениях царил хаос. Долгое время все было хорошо, но в один не очень прекрасный день в джунгли пожаловали люди и начали вырубать деревья.

Жизнь многих обитателей тропического леса рухнула в одночасье. Остальные покидали насиженные деревья и норы, решив не дожидаться, пока их дома спилят или зароют. На короля в столь тяжелое время все чихать хотели, и Манки Ли ничего не мог с этим поделать – он сидел во дворце и ломал голову над тем, как вернуть власть, ускользающую из рук.

Повелитель, который уже почти стал никем, нуждался в божественной мудрости. Король честно признался всем своим подданным, что в душе не ведает, как решать проблему с внезапным наплывом людей. Это же не звери, с которыми можно договориться, или, в крайнем случае, сразиться в честном бою и на правах победителя заставить уйти!

Манки Ли просил придворных попугаев, которые еще оставались ему верны, облететь джунгли и найти пагоду, которую боги построили для панды рядом с тростниковым лесом. Через несколько дней птицы вернулись и принесли на хвосте радостные новости: кажется далеко к востоку от дворца есть что-то похожее, однако идти туда придется долго...

Король Манки Ли хотел созвать лучших воинов и отправить их на поиски Книги панды. Увы, во дворце не осталось никого, кто был способен сражаться. Всеми оставленный и покинутый повелитель, вздохнув, приготовился идти в дальний путь в гордом одиночестве.

Конечно, король Манки Ли почти потерял власть, но, возможно, еще не все потеряно! Помогите ему найти Книгу панды, которая сделает его самым мудрым существом на земле, способным решить любую проблему. Тогда Манки Ли отблагодарит вас по-королевски!