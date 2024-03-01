Сюжет Santa’s Puzzle

Наступил декабрь, падал снежок, намело сугробы, красота! Санта готовился к Рождеству – скоро ему, оленям и команде эльфов придется хорошо поработать! Проснувшись, он позавтракал, раздал задачи ушастым подчиненным, прогулялся в сарай и подбодрил любимых животных, а потом осмотрел сани. Кажется, все шло как надо, поэтому Санта еще раз угостил Рудольфа сахарком, и отправился в свой кабинет разгребать письма, в которых люди просили подарить им все подряд, начиная от Роллс-ройса последней модели и вплоть до самых странных вещей, например, хотя бы пары сантиметров к одному месту, как слезно упрашивал в своем письме Майк... а ладно, не стоит полностью называть имя этого несчастного человека.

Перебирая письма, Санта увидел конверт из особо дорогой бумаги, на котором алели женские губы – некая дамочка, судя по всем являющаяся и отправителем, сочно поцеловала конверт, оставив на нем свою помаду. Ну грех не открыть, правда же!

Санта распечатал конверт, из которого высыпались кубики паззла и письмо за авторством некой Кэтти... ее имя мы тоже не будет называть полностью, чтобы потом не пришлось оправдываться перед судьей, объясняя, что не преследовали цели обнародовать персональные данные, а просто хотели рассказать миру классную историю!

Так вот, Кэтти мечтала сделать подарок Санте! Она считала, что тот как никто другой имеет право получить что-нибудь стоящее. Еще бы, ведь Санта каждый год дарит подарки каждой собаке, а ему – вот, пожалуйста, ваш шиш с маслом, держите, уважаемый! Конечно, это возмутительно.

Кэтти хотела подарить себя в самом прямом смысле этого слова. В своем письме она рассказывала о самых немыслимых вещах, которые желает совершить с мужчиной своей мечты, то есть с Санта-Клаусом. Тот читал письмо, чувствуя, как у него растет слюноотделение и еще кое-что, находящееся ниже пояса.

Кэтти не указала свой адрес, однако положила в конверт мозаику, изготовленную из ее фотографии. Ну а на обратной стороне паззла были все необходимые указания относительно того, как ее найти: адрес, дата, время встречи и прочие немаловажные детали.

Санта отодвинул письма на столе, уронив половину в растопленный камин, и махнул рукой на чьи-то пожелания, горевшие синим пламенем. Он начал усердно собирать паззл, который показался ему невероятно сложным! Тем не менее, главный герой Рождества справился с непростой задачей и увидел, как выглядит Кэтти. Надо сказать, выглядела она весьма аппетитной, правда, фотография почему-то была черно-белой. На ней неизвестный фотограф запечатлел девушку, одетую словно фанатка Санта-Клауса. И, судя по написанному на обратной стороне паззла, она хотела встретиться в рождественскую ночь у себя дома.

Наступил тот самый вечер. Санта покидал в телегу подарки и, огрев Рудольфа вожжами, приказал ехать к Кэтти. Волшебные сани стояли над тем самым домом спустя считанные секунды.

Предвкушая веселье, Санта вылез из саней и запрыгнул в трубу. Через пару секунд он уже стоял в гостиной, удивленно глядя на диван, на котором лежала Кэтти, готовая творить чудеса. Правда, было ей лет девяноста не меньше! Оказалось, пожилая шалунья отправила фото черт знает какой давности!

Санта долго возмущался, поражаясь наглости хитрой бабули. Наконец, он закончил обличительную речь и выпил шампанское, стоявшее на столе. Затем налил еще. И снова пропустил бокальчик! А потом Санта вдруг понял, что «он самый» ровесников не ищет и исполнил мечту Кэтти, подарив ей самый лучший подарок из всех, что она получала за последние годы...