Wild Scarabs
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Обзор Wild Scarabs

Количество линий
Количество линий: 243
RTP
RTP: 96.28%
Max Win
Max Win: X1733
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Wild Scarabs

Историки скромно умалчивают об одной из главных бед Древнего Египта, который буквально утопал в навозе! Ездили люди на лошадях, грузы возили на мулах и ослах, во время войн и учений коней запрягали в колесницы – одним словом, навоза в стране накапливалось столько, что плюнуть было негде! Люди пытались убираться по мере сил и возможностей хотя бы за домашним скотом. Если бы этого не делали, то история Древнего Египта могла бы закончиться очень печально – колыбель человеческой цивилизации имела вполне реальные шансы превратиться в навозное болото.

Люди взывали к богам с просьбами о помощи. Амон Ра, посмотрев на творящееся безобразие, приказал Гору решить проблему. Увы, навоза к тому времени накопилось так много, что тому пришлось заручиться поддержкой своего покровителя Анубиса. С помощью магии боги очистили страну от залежей экскрементов, превратившихся в проблему национального масштаба.

Конечно, Гор и Анубис справились, однако разрешение навозного кризиса отняло у них очень много сил! Кроме того, со временем проблема снова даст о себе знать! В связи с этим Анубис предложил Гору поразмыслить над тем, как помочь египтянам раз и навсегда.

Целую неделю боги ломали голову в поисках решения! Наконец Гора посетила умная мысль – почему бы не создать навозного жука? Пусть себе убирает за животными с самого рождения и до последнего вздоха! Конечно, жизнь у него будет не самая яркая, однако донельзя полезная.

Анубис поддержал идею, показавшуюся ему лучшим выходом из ситуации. Вместе с Гором он создал гигантских жуков, которые должны были сделать жизнь египтян лучше, но что-то как всегда пошло не так...

Огромные насекомые ползали по земле и хаотично летали, снося крыши домов и пугая людей. Стоило только лошадям завидеть огромных монстров, как навоза в Египте становилось немного больше, и затем они неслись в противоположном направлении, как обезумевшие, несмотря на крики возницы. В стране начался полный бардак!

Глядя на хаос, творящийся вокруг, Гор и Анубис решили подкорректировать жуков. Во-первых, их сделали в десятки раз меньше! Люди и домашние животные сразу перестали бояться навозников. Более того, многие их просто игнорировали или и вовсе давили потехи ради. Конечно, это надо было срочно пресечь, потому как создание жуков тоже отнимало у богов немало магических сил!

Анубис, сопровождаемый Гором, явился фараону и приказал объявить навозников священными, если, конечно, тот не хочет еще раз утопить страну в фекалиях братьев наших меньших. Заодно он придумал им особое имя – скарабеи! На самом деле назвал их так Гор, который сам толком не знал, что это значит, и, похоже, просто ляпнул не к месту. Разумеется, фараон последовал ценным указаниям, ну не спорить же с богами, в самом-то деле!

Потом Анубис предложил создать особые правила для скарабеев. Во-первых, боги разрешили летать им только в полдень и никак иначе! Во-вторых, теперь жуки могли катить свои навозные шарики строго с востока на запад.

Выполнив задачу Амона Ра, боги ударили по рукам и исчезли из мира людей. В Древнем Египте с тех пор не было ни одного навозного кризиса, а священных жуков почитали тысячелетиями. А еще про скарабеев появилось множество мифов и легенд. Правда, теперь их никто не считает священными, но они все равно исправно чистят Египет от навоза.

Провайдер
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