Сюжет Diggin for Diamonds the Big Bonanza

Мистер Диггинг скучал на пенсии. Целыми днями он смотрел телевизор и просто бездельничал. Все его друзья давно умерли. Супруга тоже оставила этот мир много лет назад. Прямо скажем, развлечений у мистера Диггинга было не так много! Из друзей у него остался только цыпленок по имени Чик.

Питомец старика приходился родственником говорящему попугаю и, разумеется, имел определенную склонность к словоблудию. Частенько он вел с хозяином беседы на самые разные темы: законы, одобренные конгрессом, рост цен на бензин, легализацию свободной продажи оружия, приток мигрантов – чего только они не обсуждали! Мистер Диггинг любил поболтать за кружечкой пива. А его друг всегда поддерживал беседу с приятным интеллигентным человеком.

И вот однажды они снова разговорились. Мистер Чик убедил своего хозяина поехать в Колорадо на добычу алмазов. Он с пеной у клюва доказывал ему, что это вполне реальный способ разбогатеть, приводя в пример его соседа Джона Питсбута, который действительно нашел огромный алмаз в прошлом году. Мистер Чик разведал все детали, пока гулял у него во дворе, прикидываясь своим – глупые курицы, болтавшие обо всем на свете, так и не заметили подвоха!

Цыпленок и его хозяин поехали в Колорадо. Все же знают, что там полно рудников! Вот и пусть будет еще один. Мистер Диггинг выбрал место неподалеку от одной известной шахты, которая теперь закрыта за ненадобностью и начал копать. Маленький желтенький любимец помогал ему изо всех сил! Порой, мистер Чик брал отбойный молоток и работал вместо хозяина – ему очень хотелось иметь свой личный VIP-курятник с алмазным корытом пшена и роскошными цыпочками, однако это удовольствие не из дешевых. Впрочем, цыпленок был готов добиться своего любой ценой, неважно, отбойным ли молотком или хоть клювом...

Наконец, мистер Диггинг нашел алмаз! Какого же было его удивление, когда очередной пласт породы, отвалившись, сверкнул под светом лампы, словно солнце! Естественно, старатели продолжили работу с еще большим рвением...

И вот в один прекрасный день в шахту заявились проверяющие. Проклятый инспектор потребовал разрешение на разработку месторождения и прочие бумаги. Конечно, никаких документов у мистера Диггинга не было. Узнав об этом, инспектор пришел в ярость и пообещал прикрыть нелегальную шахту, а нарушителю устроить «сладкую» жизнь за то, что тот посмел преступить букву закона...

В общем, мистер Диггинг не стал слушать яростный поток обвинений в свой адрес. Старик врезал инспектору лопатой по голове и отправил его к господу. Тело пришлось зарыть прямо в шахте, а машину сбросить с обрыва. Мистер Чик сидел за рулем до последнего – когда тачка наклонилась и рухнула вниз, он выпорхнул в открытое окно, презрительно махнув крылом, мол, туда ей и дорога!

С момента досадной смерти инспектора прошла пара дней. Ближе к обеду мистер Диггинг закричал от радости – ему удалось обнаружить целую гору драгоценных камней! Аметисты, топазы, рубины, сапфиры – чего здесь только не было! Глядя на это богатство, мистер Чик мысленно рисовал себе VIP-курятник своей мечты, а его хозяин плакал от радости. Наверняка старик теперь переедет в новый дом. Кто знает, может быть, ему даже удастся найти себе молоденькую женушку, которая закроет глаза на преклонный возраст богатенького жениха...