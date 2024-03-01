Сюжет Davy Jones Locker with Tsunami Reels

Дейви Джонс был обычным мореплавателем, который бороздил Карибское море на своем фрегате вместе с сотнями других искателей приключений. Однажды он стоял у руля, раздумывая, куда плыть, когда закончится проклятый штиль. И тут ему явилась Калипсо – богиня, покровительствующая морякам, предстала в виде прекрасной женщины. Увидев ее, Дейви Джонс потерял голову и влюбился, словно подросток.

Калипсо ответила ему взаимностью. Заодно расчетливая стерва воспользовалась ситуацией и убедила охмуренного мореплавателя переправлять души погибших моряков в другой мир. В награду Дейви Джонс получал любовь Калипсо и бессмертие, распространявшееся на всю команду. Правда, сходить на берег разрешалось один раз в десять лет, но бывалого морского волка не смутили досадные ограничения. Конечно, товарищи потом хотели поднять бунт и утопить «обещалу», который вписывается в сомнительные авантюры из-за божественной «изюминки» между ног Калипсо, но было уже поздно – договор заключен и сделанного не вернешь.

Фрегат Дейви Джонса плавал десятки лет. Раз в десятилетие он сходил на берег, его встречала Калипсо и дарила жаркие объятия со всеми прилагающимися приятностями. Надо полагать, остальная команда в это время сидела на корабле, щелкая зубами, потому как богиня любила только капитана, однако на остальных моряков ее чувства не распространялись.

Прошел очередной десяток лет. Дейви Джонс приплыл к условленному острову и сошел на берег, ожидая увидеть Калипсо. Тут-то и выяснилось, что покровительница моряков имеет чрезвычайно легкий нрав и такое же поведение – она попросту не пришла…

Дейви Джонс, мягко говоря, расстроился. Он вернулся на корабль и приказал команде плыть, куда глаза глядят. Капитан наплевал на свои обязанности, и на души умерших моряков. Правда, он еще не знал, что за это его и остальных ждет страшное наказание – все они превратятся в уродцев, каких свет не видел! Вскоре Дейви Джонс стал именно таким, каким его знают большинство смертных…

Разумеется, морской волк собирался отомстить! Самые известные пираты давно мечтали поймать Калипсо, однако сделать это было совсем не так просто, как кажется. Дейви Джонс помог изловить богиню, и недовольная хитрюга прокляла бывшего возлюбленного. Как уже говорилось выше, чары легли на всю команду, которая, в общем-то, была не при делах и, честно говоря, бабий гнев оказался совсем не праведным, а очень даже субъективным.

Отомстив, Дейви Джонс продолжал мучиться от страданий. Разбитое сердце угнетало морского волка, превращая каждый день в ад. Не выдержав душевных страданий, он вырвал его и спрятал в сундук, который собственноручно закопал на острове Креста.

Между тем чары Калипсо продолжали действовать. Проклятие изменило моряков до неузнаваемости! В них осталось совсем мало человеческого – они, скорее, напоминали нечистую силу, приводившую людей в ужас от одного упоминания. Любой моряк с удовольствием отдал бы все, что имеет, лишь бы избежать встречи с Дейви Джонсом и его командой. Фрегат «Летучий голландец» стал символом кошмара!

Говорят, что если отыскать сундук на острове Креста и пронзить лежащее в нем сердце, то проклятье исчезнет, и моряки вновь станут свободными. Кроме того, там, в пещере скопилось достаточно пиратского золота. Испытайте удачу – попробуйте сделать доброе дело и разбогатеть!