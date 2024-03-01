Сюжет Hello Win

Маленькая София жила с родителями в большом особняке на краю города. Это была поистине счастливая семья! Но однажды праздник на их улице закончился: родители Софии попали в аварию и погибли – кучка детей выбежала на дорогу, и шофер не справился с управлением. Ну а девочка с тех пор малость рехнулась. Со временем она обзавелась репутацией городской сумасшедшей, правда, довольно безобидной – именно поэтому ее никак не хотели забирать в психушку, хотя некоторые настаивали.

Время шло, девочка превратилась в девушку. Разумеется, очень странную. София жила в особняке с черным котом. Надо сказать, питомец у нее был очень необычный – взгляд огромных светящихся глаз проникал в самую душу! А еще котик очень любил людей, особенно, малышей. Он подходил к деткам и терся о их ноги, громко мурлыкая. В отличие от нелюдимой хозяйки, кот был очень дружелюбным, хоть и странноватым.

Каждый Хэллоуин София делала огромную тыкву, которая пугала всех, кого угораздило проходить мимо темной ночью. Родители строго-настрого запрещали детям заходить к странной тете и просить у нее сладости – кто его знает, что придет в голову этой сумасшедшей...

Правда, дети имеют дурную привычку не слушать умные советы мамы и папы. Не все, конечно, но для некоторых запреты родителей являются указаниями того, что сделать как раз-таки нужно, причем в первую очередь! Вот и Бетти с подружками тоже были тем еще оторвами. Естественно, они не слушались родителей. Тем более, странная тетя никому ничего плохого не сделала, к тому же у нее есть классный котик...

Наступила ночь. Бетти и ее подружки ходили от одного дома к другому, выпрашивая сладости и угрожая сделать гадости, если их пошлют к дьяволу. Так они оказались у особняка Софии. На пороге сидел глазастый кот и радостно мурлыкал. Дети подошли ближе и погладили зверюгу, которая была совсем не против поласкаться.

Бетти со своими подружками сыграла в «камень-ножницы-бумагу», надеясь, что пронесет, но, увы, судьба выбрала именно ее! Девочке предстояло позвонить в дом Софии и потребовать у хозяйки сладостей.

Несмотря на тревогу и ощущение компрессии в области пятой чакры, Бетти все равно подергала за веревочку колокольчика, висевшего у двери. Ну не могла она ударить лицом в грязь перед подругами, иначе те сочли бы ее трусихой!

Так они познакомились с Софией. Хозяйка особняка оказалась приветливой и дружелюбной. Вовсе она не была похожа на городскую сумасшедшую!

София дала девочкам конфет и попросила помочь вынести тыкву во двор. Дети зашли в дом Софии. Они спустились в подвал, где стояла та самая тыква и вытащили ее на улицу. Оказалось, в ней нет ничего страшного! Это всего-навсего тыква, просто очень большая...

Поблагодарив детей за помощь, София предложила им попробовать тыквенный пирог, который она испекла специально к празднику. Разумеется, дети согласились. Они съели по кусочку, а потом еще...

Девочек прилично разморило. Они уже не хотели никуда идти, чтобы собирать какие-то конфеты и прочие сладости. И тут София предложила им выпить сока из светящейся бутылочки, которая так и манила к себе! Девочки сделали по глотку, и уснули мертвецким сном.

София позвала кота, погладила и разрешила съесть этих проклятых маленьких ублюдков! Потому что это мелкое отродье виновато во всех бедах человечества... и в авариях, в которых погибают родители! Ну котик и съел, доев всю компанию до последнего кусочка, потому что он очень любил малышей. В отличие от хозяйки, которая их просто ненавидела!