Сюжет Midas Golden Touch Christmas Edition

Дионис странствовал вместе с компанией сатиров и учителем Силеном, который частенько сопровождал его там и тут. Однажды наставник захмелел больше обычного – будучи совершенно «подшофе», он отстал от своих. К счастью учителя, его нашли слуги царя Мидаса. Силена привели ко двору и представили повелителю. Разумеется, тот знал о наставнике самого Диониса. Царь принял Силена очень тепло: он беседовал с ним, обсуждая самые разные вещи за бокалом вина, которое мудрец просто обожал.

Вскоре Дионис отыскал пропавшего учителя. Когда он узнал о том, как хорошо Мидас принял его наставника, то захотел его отблагодарить. Дионис разрешил царю просить все, что тот захочет. Гостеприимный повелитель долго думал над тем, какую хочет получить награду. Мидас попросил сделать так, чтобы все то, к чему он прикоснется, превращалось в золото.

Услышав странную просьбу, Дионис посмотрел на царя как на скорбного главою, но ничего не сказал. Он кивнул и наделил просящего особой силой...

Мидас шел домой и радовался, глядя, как оставленные им следы превращаются в золото. Деревья, трава, пойманная бабочка – все превращалось в золото! Повелитель вернулся во дворец и приказал устроить пир, каких не видел мир. И вот тут начались сюрпризы...

Мидас не мог ничего съесть, как бы ни старался. Его любимые яства превращались в золото, которое совершенно не пригодно в пищу, а вино приобретало странный привкус – по всей видимости особый дар повелителя влиял и на напиток. Видя происходящее с царем, слуги были, мягко говоря, удивлены! Когда Мидас случайно коснулся одной из своих наложниц, она превратилась в золотую статую – после этого случая остальные обитатели дворца стали шарахаться от него как от прокаженного. Еще бы, никто не захочет себе такой судьбы, которая постигла ту красавицу...

Мидас крепко призадумался над происходящим. Наконец, он смирился с очевидным фактом: ему нужно отказаться от приобретенного дара – иначе все закончится голодной смертью. Повздыхав об упущенных возможностях, повелитель отправился к Дионису. Он просил великого бога забрать у него дар, пав на колени.

Дионис усмехнулся и упрекнул Мидаса в беспредельной глупости. Впрочем, он не желал зла тому, кто так хорошо обошелся с его наставником. Дионис приказал Мидасу искупаться в реке Пактол, чтобы смыть с себя особый дар.

Ох и долго же царь мылся! Он пытался смыть с себя каждую частичку магии Диониса. С тех пор воды реки Пактол до сих пор несут золотой песок. Наконец Мидас закончил. Убедившись в отсутствии проклятого дара, он радостно поспешил во дворец.

Вернувшись домой, повелитель приказал начать подготовку к Рождеству. Все же знают, что в Древней Греции отмечали тот день, когда родится Иисус Христос, правда? Античные мудрецы были настолько прозорливы, что даже смогли заранее высчитать ту самую дату. В этот день в домах появлялись елки, украшенные свечами, стеклянными игрушками и гирляндами. Говорят древнегреческие боги очень обижались на смертных, которые вдруг решили праздновать рождение того, кого еще и на свете-то не было. Но люди все равно игнорировали их ворчание и отмечали Рождество. Разумеется, Мидас тоже следовал всеобщей традиции.