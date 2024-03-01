Сюжет Devil’s Crossroad

Вы слышали о Перекрестке дьявола? Это тот который находится на трассе 666, то есть, ее пересечение с шоссе до Аризоны. В общем, оставим географические подробности, если захотите – и так найдете.

Перекресток дьявола славится не только печальной статистикой по авариями. Говорят, в полночь здесь можно вызвать владыку преисподней, который готов исполнить любое желание, словно джин из сказки. Правда, в отличие от арабского коллеги, он кое-что потребует взамен – вашу бессмертную душу!

Если хотите заключить сделку с дьяволом, то обязательно возьмите с собой бензин и спички. Топливо вам потребуется, чтобы сделать пентаграмму. Подожгите ее и призовите владыку ада! Зовите, как умеете, только погромче и от всей души. Да, нужно отойти от пентаграммы шагов на двадцать – когда дьявол явится в наш мир, земля разверзнется, и вы сразу провалитесь в преисподнюю безо всяких желаний, если будете стоять слишком близко.

На этом перекрестке заключено немало сделок. Например, мистер Смит, который был бизнесменом-неудачником, стал успешным банкиром. Теперь ему принадлежит целое состояние, самые красивые женщины, роскошные дома и самые современные автомобили. Правда, мистера Смита немного смущает перспектива оказаться в аду после смерти, но он предпочитает об этом не распространяться.

Любой человек, почитывающий на досуге горячие журналы, знает о Ребекке. Ну той черной модели, которая чудо как хороша и снаружи, и внутри, если вы понимаете, о чем я. Так вот, дама эта была страшнее моего бульдога! Она продала душу за роскошную внешность. Теперь Ребекка стала настоящей звездой, а те бесславные дни, когда мужчины между ней и дохлой обезьяной выбирали второе, остались в далеком прошлом...

А певицу Викторию видели? Так вот, этой даме медведь не просто наступил на ухо, а еще и как следует сплясал! Да и голосок у нее был такой, что им только грешников в аду пытать. Виктория до смерти хотела стать певицей. Она много лет стучалась в закрытые двери музыкальной индустрии и везде получала от отказ. Известная ныне певица тоже продала душу дьяволу на том самом перекрестке!

Старина Чак занимался бандитизмом всю свою жизнь. Он понимал, что рано или поздно его карьера закончится самым печальным образом: преступники подобного рода могут сыграть в ящик, получить двадцать пять лет в одной из федеральных тюрем или просто словить пулю в очередной перестрелке. Чак мечтал о чемодане денег, в котором всегда лежит несколько тысяч долларов. Сатана дале этому парню то, что он просил в обмен на душу.

А про сумасшедшего Джо вы слышали? Это тот парень, который увлекался играми просто безумия! Он был настоящим рекордсменом, участвовал в разных турнирах и получал призовые места. Однажды на горизонте появился никому неизвестный парень, который играл лучше Джо. Великий чемпион не мог позволить себе уступить первое место и продал душу за победу над темной лошадкой. Джо сохранил чемпионский титул, но навсегда потерял свою душу.

Ох, сколько их было! Порой, кажется, что люди совсем не ценят свою душу. Впрочем, не мне их судить. Да и вас тоже, если надумаете поторговаться с самим чертом. Впрочем, цена его не сильно беспокоит – дьявол готов дать все, что только попросит несчастный продавец. Правда, стоит хорошенько подумать, прежде чем заключать такие сделки ради хрустящих бумажек. Сначала попробуйте сыграть в наш слот – вдруг повезет, и деньжат срубите, и душа останется при вас!