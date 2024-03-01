Сюжет Zeus Deluxe

Зевс одобрил свадьбу Пелея (отца легендарного Ахиллеса) и морской нимфы Фетиды. В честь этого события на Олимпе устроили пир. Разумеется, все боги явились на праздник и отдыхали, как полагается. Только Эриду не пригласили из-за вредного характера. Впрочем, богиня хаоса и раздора должна быть, как минимум, взбалмошной стервой, и дурной нрав вышеупомянутой дамы стоило бы расценивать как нечто абсолютно нормальное. Тем не менее, Зевс решил, что без этой мегеры свадьба будет только лучше.

Эрида прознала о грядущем празднике и пришла в ярость от решения громовержца! Заглянув в сад Гесперид, богиня хаоса сорвала там золотое яблоко и написала на нем «Прекраснейшей». Мерзко улыбнувшись, она спрятала его за пазуху и поспешила на Олимп. Естественно, богиня хаоса, раздора и всевозможных распрей просто обязана была явиться на свадьбу, на которую ее не пригласили...

В разгар праздника, Эрида вошла в зал и, бросив яблоко, заявила, что оно должно принадлежать самой красивой. И вот, началось! Гера, Афина и Афродита зашипели, словно змеи, пытаясь выяснить, кто из них самая привлекательная... разгорающийся спор грозил превратиться в настоящую войну!

Зевс взял в руки молнию и пригрозил взять ситуацию в свои руки, если «девочки» сейчас же не заткнутся! Богини замолчали, недовольно переглядываясь, а Эрида ушла, довольно потирая руки. Незваная гостья убралась восвояси, и гости продолжали пир, однако праздник уже был испорчен.

Позже Зевс вызвал к себе всех троих, надеясь предотвратить назревающую войну. Повелитель Олимпа объяснял, что каждая из богинь по-своему прекрасна, и все они в равной степени заслуживают это яблоко. Он долго распинался, пытаясь объяснить дамам, насколько на самом деле подлое создание, эта Эрида, и, скорее всего, золотое яблоко она сделала сама...

Богини отказывались внимать голосу разума. Все три дамы были готовы подраться за яблоко, полагавшееся самой красивой. Зевс, наконец, осознал всю бессмысленность этого разговора и просто велел прекратить спор! Дамы сделали вид, будто бы готовы исполнить волю громовержца, и удалились...

Покинув дворец громовержца, богини решили, что их спор должен рассудить кто-то, разбирающийся в женщинах. Они сговорились обратиться к Парису – будущему властителю Трои, сыну Приама и Гекубы.

Гера, Афина и Афродита явились во дворец к прекрасному юноше. Законная супруга Зевса пообещала сделать его одним из самых могущественных царей. Афина могла превратить Париса в военачальника, способного завоевать едва ли не весь мир. Афродита же пообещала ему благосклонность одной из самых прекрасных женщин на земле и как бы невзначай указала на ту самую Елену, чье отражение вдруг появилось в фонтане.

Парис отдал яблоко богине красоты, посчитав ее дар самым интересным. Афина и Гера страшно расстроились и исчезли, пообещав отомстить. Собственно, вот так и появилось выражение «суд Париса», которое означает, что сила ни в правде, ни в чести, ни в совести, а в хорошей взятке, предложенной в нужное время.

Зевс, узнав о случившемся, решил взять ситуацию в свои руки. Правда, уже было поздно: Парис начал ухаживать за замужней Еленой, а дальше... ну все знают, что потом случилось с Троей! Зевс, конечно, могуч, но иногда даже он бессилен остановить безумный механизм, запущенный женской глупостью...