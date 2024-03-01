Rainbow Stacks
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Обзор Rainbow Stacks

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X2000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Rainbow Stacks

Каждый знает, что когда появляется радуга, есть шанс встретить лепрекона! Если ухватить хитрого карлика за бороду или еще какое-другое место, то он обязательно захочет откупиться и предложит ловцу целый горшок золота! Ну, вряд ли найдется тот, кто откажется от легкой наживы и захочет оставить лепрекона себе. Конечно, могут быть исключения: например, старая Берта, которая много лет как овдовела и спит на золотых сундуках, оставшихся от покойного мужа, предпочла бы оставить рыжебородого красавца себе! И не важно, что карлик – как говорится, мал, да снизу удал, что особенно важно для вдовы! Впрочем, оставим в покое интимную жизнь старой Берты, потому как наша маленькая история гораздо интереснее.

Бен, прослывший деревенским дурнем, оказался не только чертовски глупым, но еще и очень внимательным парнем! Он был единственным во всей деревне, кто заметил, как радуги складываются в одну. Иногда их появлялось две, три или больше. Всего мгновение и радуги превращались в единую целую, отличающуюся особой яркостью.

Бен сообразил – странное явление появляется неспроста! Он сидел дома у окна целыми днями, ожидая, когда появится хотя бы две радуги, а лучше – три или четыре. Матушка смотрела на Бена, вздыхая, папочка ходил мимо, качая головой, а братья потешались, хоть родители и предупреждали их, что нельзя смеяться над идиотом.

Тем не менее, главный «ум» в деревне дождался своего: радуга появилась в количестве трех штук, и он побежал взглянуть, нет ли рядом особого состоятельного лепрекона или, может быть, короля рыжебородых карликов! Родители в очередной раз отнеслись с пониманием к слабоумию любимого сыночка и не стали его останавливать.

Бен бежал так быстро, как только мог! Наконец, он достиг той самой точки, из которой появлялась радуга, вернее, целых три. Искатель неизвестно чего притаился в кустах, надеясь дождаться чуда.

Вдруг откуда ни возьмись появился лепрекон! Карлик шагал по тропинке с гордо поднятой головой. Он курил трубку и насвистывал песенку. Увидев радуги, лепрекон ловким движением рук призвал горшок золота, потом еще один и снова повторил заклинание – теперь их было целых три!

Затянувшись трубкой, лекпрекон подул на появившиеся сокровища, что было сил! В этот самый момент радуги слились в одну, а три горшка превратились в огромный котел, наполненный золотом. Карлик радостно захихикал, потирая потные ладошки, и прочитал еще одно заклинание. Стоило ему только взмахнуть руками, как огромный котел уменьшился, и теперь эту посудину можно было спрятать в карман.

В этот самый момент Бен выскочил из кустов и ухватил лепрекона за бороду до того, как тот успел опомниться. Выронив изо рта трубку, карлик заголосил, упрашивая отпустить его. Лепрекон пообещал отдать тройной горшок золота, и тут же превратил маленький котелок обратно в огромный. Бен тотчас отпустил его, и матерящийся карлик, исчез в неизвестном направлении. Вот так вот деревенский дурень стал одним из самых богатых парней в деревне, а лепрекон понял простую истину: каким бы безупречным ни был твой план, его всегда может испортить кретин, засевший в кустах! С тех пор в юридической практике появился термин «форс-мажор», обозначающий вот такой вот неприятный сюрприз.

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