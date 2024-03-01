Сюжет Past the Post

Гарри предпочитал играть по-честному, но жизнь – она, знаете ли, очень суровая штука и иногда заставляет людей делать совсем уж неприятные вещи. Он изрядно задолжал этим мерзавцам, с которыми играл в покер, когда душа просила острых ощущений. В прошлый раз черт дернул Гарри рисковать по-крупному как раз в тот момент, когда леди Удача повела себя как последняя стерва! Вот так он остался должен кругленькую сумму, которую надо было вернуть край через месяц. А иначе плохие парни возьмут свое не деньгами, а сломанными ногами и руками. Разумеется, Гарри хотел избежать столь печальной участи.

Проигравший картежник участвовал в скачках вместе с другими жокеями. Если его лошадь приходила к финишу первой, то ему полагалась солидная премия. Денег, причитающихся наезднику, который имел полное право разделить победу вместе с конем, хватило бы на откуп бандитам, более того, осталось бы еще немного, чтобы хорошенько погулять в баре и отметить успешное решение серьезной проблемы.

В заезде участвовало пять лошадей. И Гарри постарался сделать так, чтобы обойти четверых конкурентов. Он должен был ехать на том самом коне, ставшим ему почти родным – жеребца звали Боб. Конечно, Гарри не стал ничего с ним делать, а только лишь погладил по морде, тянувшейся в нему с надеждой получить что-нибудь вкусненькое.

Первому конкуренту Гарри подрезал сухожилие. Жестоко, да, возможно, гринписовцы и защитники животных были бы рады перегрызть злодею глотку за такой скверный поступок, но, прежде чем жалеть коняшку, представьте себя на месте этого парня! Кажется, пламя праведного гнева несколько поутихло, да, потому что свои ноги дороже, неправда ли?

Другому коню Гарри подсыпал в овес сильнодействующую отраву, вызывающую продолжительную диарею. Он правильно рассчитал время, когда эта штука подействует и прекрасно понимал, что, превратившись в отпетого засранца, лошадь автоматически сойдет с дистанции. Ну а если и нет, то конкурент из нее все равно будет уже никакой.

Другому коню Гарри подсыпал снотворное замедленного действия. Сейчас лошадка покушает овса, а потом ляжет спать, как убитая, и тогда на одного соперника будет меньше. Животина проснется, когда заезд уже закончится, объявят победителя, и Гарри разделит первое место с Бобом, и получит хорошую премию. А «соню», прохрапевшего скачки, вероятно, отправят на живодерню или заменят кем-то другим, не очень подготовленным и априори неспособным прийти к финишу первым.

Третьему коню Гарри подсыпал возбудитель. Ох, что только будет творить неудержимый мустанг, когда окажется на свободе! Впрочем, возможно, конь начнет неистовствовать уже через полчаса, выберется из стойла и умчится куда-нибудь далеко на поиски любви. Как бы там ни было, на скачках его ждать не стоит.

Четвертая лошадь – хромая кобыла, которую выставляли исключительно для массовки, не представляла опасности. Несчастное животное всегда плелось позади всех остальных, наверняка мечтая о пуле в лоб и прекращении бессмысленного существования. Гарри не стал ничего делать с ней, а просто пожелал показать себя ничуть не лучше обычного.

Ну вот, собственно, все – дело сделано! Гарри покинул конюшню, отдав конюхам вторую часть взятки, чтобы те подтвердили, что никого тут и близко не было, если будут вопросы. А они появятся, уж точно! Впрочем, Гарри это не волновало, потому как завтра он придет к финишу первым и получит большой куш.