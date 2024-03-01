777 Summer
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Обзор 777 Summer

Количество линий
Количество линий: 5
RTP
RTP: 96.5%
Max Win
Max Win: X3000
Бонус
Бонус: нет
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Покупка бонуса: нет
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Сюжет 777 Summer

Фрукты до смерти хотели съездить в отпуск! Да только где взять денег на путешествие? Ну, в самом деле, ни идти же в магазин и торговать собой, продаваясь этим людям, которые только и ждут, как бы впиться своими зубами в сочную мякоть!

Конечно, фрукты пробовали устраиваться на работу, однако кто захочет посадить в офисе вместо улыбчивого менеджера, например, арбуз или сливу? В человеческом обществе кругом процветает дискриминация и сегрегация, от которой страдают все, кто не похож на двуногих. Впрочем, некоторые люди тоже, порой, подвергаются притеснениям, например, белые, которые вечно мешают черным жить, как нормальным обезьянкам!

И тут в сознании лимона родилась гениальная идея – почему бы не сыграть в казино? Никто из друзей никогда не увлекался азартными играми, а новичкам, как известно, везет. Значит они просто обречены заработать кругленькую сумму, которой должно хватить для поездки на Гоа, Багамы или еще куда-нибудь, где тепло, светло, море и весело.

Друзья выбрали казино с говорящим названием «777». Собственно, дискриминация процветала и в индустрии игорного бизнеса: как выяснилось, в другие подобные заведения города пускают только людей – это, конечно, чудовищная несправедливость, однако мир суров и ничего не поделаешь.

Вечером компания пришла в казино. Арбуз решил сыграть первым и занял место за столом для блэкджека. Когда ему восемь раз подряд выпал туз и десятка, его выгнали, приказав идти куда подальше! Впрочем, это было не жульничество, а чертовское везение, поэтому счастливчик получил все причитающиеся фишки.

Виноград пошел играть в рулетку. Он делал ставки на черное и просто поверить не мог сказочному везению! В конце концов игрок поставил на все, и удача снова улыбнулась ему шикарной улыбкой!

Слива отправилась играть в покер. Каждый раз когда кто-то из соперников собирал стрит, у нее получался фулл хаус, а на флеш она отвечала каре – ее комбинация всегда оказывалась более сильной. В общем, новичкам действительно везет! Против такого игрока ничего не сделаешь, будь ты хоть трижды мастер искусного блефа.

Лимон занял местечко за игровыми аппаратами. Надо сказать, что столько спинов подряд, в которых выпадали три скаттера, не видели даже завсегдатаи, прописавшиеся в казино. Фортуна подарила лимону целую кучу денег, вызывавшую жгучую зависть у остальных любителей «покрутить», которые стали свидетелями воистину чертовского везения!

А вишня удобно расположилась за столом для игры в кости. Каждый бросок кубиков приносил ей деньги и бурю эмоций. Поиграв от души, вишня разбогатела на несколько тысяч долларов.

Наконец друзья закончили дергать удачу за бубенцы. Они сосчитали деньги с учетом всех выигрышей – получилась весьма впечатляющая сумма! Теперь им хватало на поездку в любой уголок планеты.

Уже на следующий день компания улетела на Мальдивы. Ближе к вечеру фрукты и ягоды сидели на морском побережье, любуясь закатом. Море тихонько шумит, теплый песок греет пятые точки, а в руке вкусный коктейль, которым можно наслаждаться часами – вот такой он, хороший и спокойный отдых в теплых краях! Сыграйте прямо сейчас, и пусть вам повезет так же, как дружной компании, которая сейчас нежится на пляже на другом конце планеты!

Провайдер
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