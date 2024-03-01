Сюжет Baba Yaga Tales

Баба-Яга много лет жила в родном лесу, колдовала, кушала детей и радовалась жизни! А чего грустить? Все в жизни есть, вон, даже Леший иногда приходит бабушку... утешить, некоторым образом! И вовсе не считает он ее старухой! Судите сами: Бабе-Яге всего двести лет, а Лешему, обитающему в этих местах, уже, почитай, семьсот, не меньше. В общем, для него она не старая ведьма, красавица молодуха!«Встречалась» парочка на ближайшем пеньке или дереве повалившемся, как получится, да поудобнее придется. Во время одного из таких свиданий мимо шел Кощей, решивший прогуляться за грибами. Сказать, что он обалдел, увидев, что творится на опушке, так это еще очень мягко!

Парочка сконфузилась и разбежалась по инициативе Бабы-Яги, потому как она была дамой во всех отношениях приличной, то есть, третий оказался лишним по закону жанра. Леший вынужден был ретироваться, недовольно обругав чертового грибника, который умудрился за одно мгновение влюбиться в первую красавицу лесного царства!

В следующий раз Кощей пришел в лес совсем уже не за грибами – его куда больше интересовала Баба-Яга! Отыскав ведьму, он начал подкатывать к ней шары и так, и этак, однако дама оказалась неприступной, словно крепость. Кощей ушел, собираясь применить военную хитрость: старый дурень сообразил, что щедрый подарок может растопить сердце красавицы.

Костлявый дон Жуан сначала хотел преподнести ей какую-нибудь «ювелирочку» из собственного злата, над которым привык чахнуть, но вовремя одумался! Баба-Яга – дама не простая и преподнести нужно что-то особенное!

В подвале у Кощея была отдельная комната, в которой хранились самые разные редкости. Он спустился туда и забрал клетку, в которой сидела Жар-Птица. Наконец пришло время для этой канарейки, выменянной у каких-то алкашей на ведерко чачи. Они тогда еще предлагали забрать у них зеленого змия и синюю белочку, но у Кощея больше не нашлось ни капли алкоголя, поэтому волшебные создания уплыли в чужие руки.

Итак, ухажер предпринял попытку номер два! Он разыскал Бабу-Ягу и преподнес ей Жар-Птицу. Лесная дива обрадовалась экзотическому презенту. Еще бы, птица, состоящая из чистого пламени, которая не гадит, не требует еды и поет соловьиные трели – да это просто великолепнейшая вещь!

Баба-Яга подобрела и стала встречаться с Кощеем. Лешему же наоборот перепадало все меньше любви. В конце концов хозяин леса прознал в чем дело и сначала хотел попросту прибить Кощея, да только затея эта бессмысленна по умолчанию – костлявый ведь бессмертен! Попробуй найти эту иглу в яйце, висящую где-то на суку, на каком-то дубе, где кот ученый пишет диссертацию... боги, в общем, ничего с этим злыднем не сделаешь!

Леший понимал, в чем источник проблемы. Сняв с банковского счета весьма солидную сумму, он построил бабке избушку. Эх, если бы Леший раньше догадался позаботиться о месте для встреч, то никакого Кощея в его жизни могло бы и не быть – тешился бы себе с Бабой-Ягой и дальше...

Старушка расцвела от такого знака внимания. Она снова стала встречаться с Лешим, а Кощея потихонечку игнорировать, надеясь получить еще какой-нибудь подарок. Расстроенный герой-любовник нанял Ивана-Царевича и тот надавал Лешему по сусалам за гору золота. Побитый ухажер пока побаивается ходить к Бабе-Яге, а Кощей наоборот развлекается, как может. Вот такой вот любовный треугольник случился в нашем маленьком лесу. Тут и сказочке конец, кто сыграет – молодец!