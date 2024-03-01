All Ways Candy
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Обзор All Ways Candy

Количество линий
Количество линий: 243
RTP
RTP: 96.3%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет All Ways Candy

В Тирании процветал тотальный культ магии, подобного которому не было ни в одном королевстве! Каждый простолюдин знал хотя бы пару заклинаний, помогавших ему выполнять свои обязанности. Например, забойщики скота давно не пользовались ножами – им достаточно было произнести волшебные слова, и коровья голова падала на землю рядом с тушей. Разделка, естественно, тоже проводилась с помощью магии…

Рыцари Тирании сражались магическим оружием, писцы вместо перьев и чернил пользовались волшебством, повара готовили обеды заклинаниями – культ магии проник везде. Сам король – Ольгир III подписал указ, согласно которому детей следовало обучать колдовству с самого раннего возраста.

Соседи удивлялись происходящему в Тирании, однако ничего не могли поделать. Попробуй повоевать со страной магов, в которой, наверняка, даже кошки могут наколдовать что-нибудь этакое!

Королевский маг – лорд Мурдас, однажды предложил его величеству защитить все дороги в стране, используя волшебство! План очень понравился правителю. Еще бы, ведь теперь разбойники не будут грабить обозы, а враг, который вдруг решится напасть, не сможет пользоваться ни дорогами, ни трактами – ему придется ездить лесами, полями или болотами. Следующей на очереди была вся Тирания…

Ольгир III дал согласие на эксперимент с дорогами. С этого дня в башне волшебника Мурдаса вся королевская чернь строила волшебный ретранслятор, благодаря которому магической энергией должны были пропитаться все дороге королевства.

В назначенный день королевский маг приступил к эксперименту. Он запустил ретранслятор и ждал, пока тот заработает в полную силу. Мурдас стоял с кульком любимых сладостей, уплетая лакомства с неподдельным удовольствием. Вдруг в этот самый момент в открытую форточку залетела ворона, которая напугала волшебника! Дурная птица каркнула, и Мурдас уронил кулек прямо в ретранслятор…

Заклинание тут же сработало с удвоенной силой! Волшебник пытался остановить ретранслятор, но было уже поздно – светящиеся потоки магии устремились по всем королевству… Мурдас схватился за голову, ведь он даже не знал, какие будут последствия из-за внештатной ситуации, которую создала проклятая ворона!

Тем временем магия превращала грунтовые дороги в сладкую пастилу. Деревья, росшие тут и там – в леденцы на палочке. Придорожные камни становились конфетами, холмы цветов – сахарными драже… дороги и придорожное пространство трансформировалось чудесным образом в сладости, вроде тех, которые лежали в кульке Мурдаса.

Король очень удивился! Сидя на дворцовом балконе, его величество видел, как дороги превращаются в сладкое лакомство. Конечно, это было очень забавно, однако не имело никакого отношения к тому проекту, который Мурдас описывал в деталях.

Раздосадованный Ольгир III потребовал, чтобы маг привел все в порядок, потому что получилась никакая не защита, а насмешка над здравым смыслом, от которой соседи со смеху передохнут! Король пообещал лишить волшебника права есть сладкое, если тот не исправит проблему в самое ближайшее время. Помогите Мурдасу, и получите много золота из королевской казны! Придворный маг готов на все, лишь бы ему не запретили есть сладкое за обе щеки и щедро отблагодарит вас.

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