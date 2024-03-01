Сюжет Astros

Наконец-то археолог Джил Андерс получил последнюю из трех легендарных табличек, которые помогут ему исполнить мечту всей своей жизни! Ученый до смерти хотел отыскать пирамиду «Астро». Судя по упоминаниям в одном из папирусов, она была самой огромной среди всех когда-либо существовавших в Египте.

Джил Андерс имел до «Астро» особый интерес отнюдь не из-за размеров. Легендарная пирамида стала последним пристанищем для фараона Агитотепа, который вошел в историю как самый загадочный правитель Древнего Египта. Одни источники утверждали, будто бы он занимался магией, другие говорил о том, что фараон контактировал с внеземным разумом, а третьи упоминали несметные богатства и таинственные артефакты, которые тот забрал с собой в пирамиду.

Согласно легендам, «Астро» строили тридцать лет. Пирамида казалась такой высокой, что по ней можно было добраться до солнца. Теоретически любой человек мог дойти до ее вершины, словно по лестнице, правда, на это ему бы пришлось потратить очень много времени!

Агитотеп опасался воров, которые рано или поздно сунут нос в пирамиду. Сначала он приказал жрецам Ра создать магический щит, сквозь который не сможет пройти никто из простых смертных. Потом Агитотеп спохватился, вспомнив о людях, владеющих магией, и приказал жрецам создать заклинание, благодаря которому «Астро» уйдет глубоко под землю. На всякий случай его слуги изготовили три таблички, которые стали ключом, отменяющим наложенные чары. Кто его знает, вдруг понадобятся...

Джил Андерс вычислил примерное местонахождение пирамиды, однако раскопать легендарную «Астро» было просто невозможно. Казалось, она находится где-то совсем глубоко, возможно, у центра земли, поэтому археологи не могли добраться до ее, как бы ни хотели. Впрочем, они и не пытались, поскольку у них не было никаких данных о том, что спустя тысячи километров грунта им удастся найти «Астро».

И вот Джил Андерс выкупил последнюю табличку у частного коллекционера, выложив за это кругленькую сумму, пожертвованную Британским музеем археологии для развития науки. Первую ему удалось найти во время раскопок одного храма в египетской пустыне. Вторая хранилась в музее много лет – экспонат любезно предоставили... на самом деле нехотя и с большим скрипом, но, как говорится, ради науки ученые готовы пойти на любые жертвы.

Прибыв в пустыню с группой помощников, Джил Андерс расположил таблички на своих местах и прочитал заклинания, написанные на них неизвестными жрецами. Стоило ему договорить последнюю фразу, как земля развезлась и песок посыпался вглубь огромной расселины, которая разрасталась с каждой секундой!

И вот из-под земли показалась пирамида. «Астро» поднималась постепенно, словно не торопилась вылезать на свет белый. Через пару минут величайшая археологическая находка застыла, а земля под ней сомкнулась, как ни в чем ни бывало.

Теперь Джил Андерс собирался дойти до самой вершины «Астро», чтобы забрать алмаз, установленный на алтаре – в нем содержалась магическая сила, которую вложили жрецы бога солнца. А если это и не так, то все равно камень стоит миллионы долларов, а значит его надо поскорее прибрать! Ну нет, не в карман, а для исследований... все ради науки! Кстати, вы можете отправиться на вершину «Астро» вместе с ним.