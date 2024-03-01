Сюжет Lunar Rabbit

Кто же не знает легенду о лунном кролике? В Китае о ней в курсе каждая собака! Одни утверждают, будто это сожитель богини Чанъэ, которая была женой великого героя Хоу И. Другие же считают, что кролика на Луну поместил бог Индра, наградив таким образом бессмертием. Но на самом деле все было вот как...

Жил-был кролик, которого судьба заставила бояться всех без исключения. Маленький ушастый зверек никому не мог ответить клыками или когтями, потому что у него их, собственно, и не было. Потом пришел человек и посадил кролика в клетку к другим собратьям. Каждый день он приносил ушастым траву и иногда забирал одного из них. Так кролик узнал, что все сидящие в клетке обречены закончить свою жизнь в супе...

Свариться в кипящей воде с овощами и специями – судьба, прямо скажем, на любителя. Кролик не стал ждать, когда его отправят на суп, а перешел к решительным действиям: в задней стенке клетки одна дощечка держалась очень плохо – оставалось только выломать ее и выбраться на свободу! Остальные обитатели маленькой тюрьмы тоже пытались вылезти, но, увы, они оказались слишком жирными и были вынуждены принять жребий, уготованный им судьбой.

Кролик слезно попрощался с ними и побежал, куда глаза глядят. По пути ему встретилась кошка манеки-неко, которая словно показывала путь своей лапой. Ушастому ничего другого не оставалось, кроме как последовать воле богов и указанному направлению.

Правда, жизнь на свободе оказалась совсем не такой простой! Сначала кролика попыталась съесть огромная собака, потом на него напала стая бездомных котов, от которых он еле убежал. Спасшись от голодной стаи, кролик попал в руки чертовых детей, тискавших его, оттягивая уши, словно они сделаны из резины, а сам ушастый – просто забавная игрушка.

Наконец пришел большой человек, попытавшийся схватить ушастого, но добыча сумела ускользнуть из его рук и дала деру со двора. Кролик знал, что огромный двуногий обязательно пустит его на суп, поэтому убегал, что было сил!

Скрывшись в высокой траве, ушастый думал, как быть дальше. Оказалось, он совершенно не приспособлен к жизни где-то за пределами клетки! Вот если бы судьба сделала его огромным и опасным, как тигра или льва... но, к сожалению, она, злодейка этакая, предпочла оставить ушастого очаровашку совершенно беззащитным.

Кролик отправился на поиски секрета бессмертия. Познав эту тайну, он, по-крайней мере, был бы уверен в том, что его не смогут убить всякие любители супа или озверевшие бездомные коты. Его путь лежал в пагоду Золотого дракона, который не боялся ничего, потому как даже смерть не имела над ним никакой власти.

Наконец кролик осилил долгий путь. Войдя в пагоду, он увидел величественное создание, покрытое чешуей из чистого золота. Дракон недоуменно посмотрел на него и поинтересовался у нежданного гостя, зачем тот пожаловал в его обитель. Кролик попросил дать ему хоть немного бессмертия...

Дракон подарил ему каменную пилюлю и сказал, что он сможет познать тайну вечной жизни, когда превратит ее в пыль. Рассмеявшись, величественное создание ухватило своего гостя за длинные уши, раскрутило изо всех сил и зашвырнуло на луну!

Кролик опомнился уже на другой планете, сидя в одном из кратеров и сжимая в лапах пилюлю, подаренную драконом. Прогулявшись по луне, он отыскал ступу и приступил к раскрытию секрета бессмертия, пытаясь растолочь ее камнем, коих на луне нашлось предостаточно. Прошли столетия, а кролик все еще трудится над разгадкой! Впрочем, когда-нибудь ему наверняка удастся стереть каменную пилюлю в порошок и стать бессмертным, как дракон...