Сюжет Zapotec Gold

Много лет назад Мексику населяли запотеки. Это был славный народец, который трудился, развивался, размножался и даже придумал свою письменность. Почти вся власть находилась в руках вождя запотеков – чуть-чуть по традиции досталось шаману. Ну, кто-то же должен говорить с духами, а иначе рано или поздно случится беда!

Однажды в одном из многочисленных поселений запотеков появился огромный леопард, который нападал на людей. Хуже всего было то, что раны на нем мгновенно заживали! Лучшие воины племени пытались убить зверюгу, да все усилия лучников, копьеносцев и мечников пропадали даром.

О нападениях леопарда доложили вождю, а тот обратился к шаману. Ну, а собственно, какие тут могли быть варианты? Если зверя не берет ни копье, ни стрела, то в его появлении явно замешаны духи...

Шаман провел ритуал и начал спрашивать высшие силы о случившемся. На его зов откликнулся древний бог Кеткалимутль, который согласился избавить племя от напасти, однако не за просто так! Ему была совершенно чужда какая-либо благотворительность. Божество согласилось помочь, если запотеки построят для него храм в Зеленой долине.

Конечно, дело это было хлопотное, но леопард продолжал убивать жителей племени одного за другим, а воины по-прежнему не могли ничего поделать со сверхъестественной бедой, которая обожала человечину. У запотеков не было выбора...

Вождь приказал начать строительство храма. Многие жители племени стремились в этом поучаствовать по мере сил, поскольку Кеткалимутль защитил окружающее пространство магической аурой – леопард не мог пройти через нее, ему только и оставалось, что жадно смотреть на работающих людей, да щелкать зубами. Или искать тех несчастных, которые решились выйти подальше в джунгли ради отправления естественных потребностей.

Наконец запотеки построили храм. В нем поселился дух Кеткалимутля, который потребовал приносить ему жертвы и почаще. В качестве подношения он принимал кукурузу и золото. Древний бог предпочитал вареные початки, которые шаман оставлял на алтаре ближе к вечеру. Утром подношение чудесным образом исчезало. Шаман говорил всем, будто его забрал Кеткалимутль, однако некоторые жители племени утверждали, что это мог сделать и кто-другой, кому очень хотелось кушать.

Прошли дни, недели, месяцы. Леопард исчез и больше не появлялся. Видимо, злобному духу надоело капать слюнями, глядя на людей, которых защищала магическая аура. Тем временем сила Кеткалимутля распространилась на все поселения запотеков. С каждым жертвоприношением аура становилась все больше, разрастаясь вместе с территорией, которую занимало племя запотеков.

Вождю пришлось позаботиться о регулярной добыче золота. Слитки, самородки и украшения, которые хранились в сокровищнице племени, относили в храм в качестве жертвы. Кеткалимутль покровительствовал запотекам долгие годы. За это время в его храме накопилось столько золота! Нет ничего удивительного в желании тысячи исследователей найти святилище Кеткалимутля.

Кстати, мы знаем дорогу до того самого храма! Вы хотите забрать себе золото запотеков, которое теперь валяется на полу абсолютно никому не нужное? Нажмите кнопку и пусть вам повезет разбогатеть!