Сюжет Super Golf Drive

Венди никак не могла найти себе хорошего парня, который мог бы стать мужем и отцом ее будущих детей! Она стройна, умна и вполне недурна собой, однако ее личная жизнь упорно отказывалась устраиваться, оставаясь туманной и неопределенной.

Некоторое время назад Венди познакомилась с Майклом – это был хороший парень, но, увы, он оказался слишком бедным. Потом она встретила Джона – спортивного обладателя огромного «друга», но, увы, бог наделил его слишком маленьким мозгом.

А вот Саймон был очень богат! Он оказался настолько состоятельным, что даже считал, будто бы сто пятьдесят килограммов живого веса – вовсе не проблема. Правда, женщины придерживались несколько иного мнения, в том числе и Венди. Она тонко намекала Саймону, мол, пора изменить образ жизни и хоть немного похудеть. Увы, ее возлюбленный был непреклонен в своем намерении оценить все прелести булимии.

Конечно, у нее были и другие мужчины. Увы, все они оказались недостаточно хороши для мужа и отца, поэтому Венди продолжала искать идеального парня, которому можно смело доверить свою руку, сердце и «изюминку».

В конце концов она пошла на курсы соблазнительниц. Ей в голову вдруг пришла интересная мысль: может быть, с ней что-то не так, раз все подруги уже замужем, а она все еще свободна? Увы, курсы закончились ничем: хитрая дама рассказывала очевидные вещи, витиеватыми словами, постоянно напоминая очарованным слушательницам о необходимости верить в себя.

Венди поняла, что просто выкинула деньги на ветер. Повздыхав о собственной несознательности, она зареклась ходить на такие мероприятия. А проблема неустроенной личной жизни никуда не исчезла! Венди долго ломала голову, пытаясь сообразить, как и где ей найти свою мечту...

Разумеется, она не хотела мужчину второго или, не дай бог, третьего сорта, а также всех последующих. Венди мечтала выйти замуж за целеустремленного, успешного, в меру упитанного и, конечно же, не старого – и где найти такого жениха обычной девушке?! Вдруг на нее снизошло понимание очевидного факта: на поле для гольфа! Именно туда они приходят играть – это отличная возможность познакомиться с кем-нибудь действительно стоящим.

Правда, гольф – достаточно дорогое увлечение... Венди разузнала цены – оказалось один матч будет стоить почти с ее месячную зарплату! Впрочем, она, горестно вздохнув, дала себе молчаливое согласие на дорогое удовольствие. Кто знает, может быть, ей все же удастся найти своего принца, который разъезжает на белом коне, сжимая в руке клюшку для гольфа!

Венди начала штудировать правила, условия, термины и прочие нюансы. Как она выяснила, в любимой игре толстосумов довольно много разных тонкостей, о которых следует знать. В противном случае ни поддержать разговор, ни закатить мяч в лунку не выйдет. Да что там, даже на грин выйти не удастся!

Разобравшись с теорией, Венди пошла практиковаться – она взяла несколько уроков, чтобы не выглядеть во время матча совсем уж дурой. Более опытный игрок передал ей достаточно знаний для выхода на поле.

И вот Венди выбрала подходящий день и пришла на игру. Надо сказать, она очень хорошо подгадала свой визит – в гольф-клубе как раз проводился турнир, и посетителей было хоть отбавляй! Ну, возможно, ей повезет найти того самого...