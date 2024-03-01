Сюжет Lucky Streak X

Дилану хронически не везло всю жизнь! В результате тотальной неудачи у него появилась скучная работа, за которую платили сущие гроши, жена мегера и дети – двое совершенно тупых кретинов, напоминавших соседа. Впрочем, о том, кто на самом деле является их отцом, знает лишь создатель и супруга Дилана. И сосед, возможно, тоже.

В конце концов, Дилан решил перекроить все: поменять работу, развестись и начать вести активную жизнь. Правда, ничего хорошего их этого не вышло...

Внезапно выяснилось, что специалист в сорок с небольшим лет никому особенно не требуется – оказалось, работодатели предпочитают молодых и энергичных. Дилану пришлось возвращаться на старое место, правда, теперь его лишили премии за выслугу лет и смотрели как на последнего иуду.

Жена прокляла бывшего супруга, но это полбеды, а настоящей проблемой стал ее иск на уплату алиментов. Разумеется, судья встал на сторону брошенной матери, несмотря на то что она действительно та еще мегера – поскольку судья была женщиной и феминисткой, все доводы несчастного мужа разбивались как волны о скалы.

А со спортом тоже не задалось: суставы уже не те, колени адски болят после пары упражнений, да и вообще тянет посидеть в баре с кружкой пива или дома с бутылочкой виски, которая никогда не будет орать на тебя, не как этот чертов тренер! Теперь дела Дилана стали совсем плохи. Он пробовал молиться, но высшие силы молчали, словно говоря, мол, так тебе и надо – слушал бы маму, поступил в колледж и получил хорошую профессию, а ты вот женился на этой своей Дороти, теперь жуй с удовольствием и не плачь, придурок!

Как-то раз в баре Дилан познакомился с оккультистом, который был членом секты дьяволопоклонников. В принципе, нашего героя такие мелочи не волновали, особенно после трехсот граммов виски – главное, не коммунист ведь, и не чертов саентолог, правильно?! А, значит, с ним можно иметь дело.

Будучи в стельку пьяным, Дилан пожаловался новому приятелю на свою убогую жизнь. Оккультист предложил помочь ему с помощью темных сил. Дилан не очень хотел связываться с дьяволом, однако новый приятель убедил его в том, что это не страшно, быстро и безболезненно.

Они решили провести ритуал уже на следующий день. Дилан очень удивился, когда на алтарь дьявола вместо ягненка или кота положили фрукты. Приятель объяснил, что лимоны, виноград, вишня и сливы – это то, что рогатый любит больше всего на свете, если не считать человеческие жертвоприношения.

Ритуал сработал: дьявол явился в виде стриптизерши в ковбойской шляпе и согласился помочь в обмен на услугу – он потребовал, чтобы Дилан каждое утро ходил по большому на газон соседа, который был священником в методистской церкви. Они заключили договор...

Утром Дилан исполнил свои обязательства, пока никто не видит. Вернувшись домой, он разжег камин, как сказал дьявол, и стал ждать – угли прогорающих дров превращались в золото прямо на глазах! В тот самый день Дилан понял, что теперь может уволиться со спокойной душой. Кроме того, с золота дьявола не нужно было платить алименты – о нем ведь никто не знал! Теперь главное – следовать условиям договора, и купить побольше слабительного, а то мало ли в одно прекрасное утро раз и не получится...