Сюжет Secrets of the Temple 2

Ученый-археолог Мэри не раз бывала в Латинской Америке и исследовала следы ацтекских цивилизаций, которых осталось предостаточно. Теперь она снова вернулась сюда, чтобы раскрыть секреты храма Ангкор Вата. Это уникальное святилище, вызывающее интерес у многих ученых и искателей приключений – говорят, здесь хранятся несметные сокровища! Правда, все то, что лежало на алтарях в главном зале, давно растащили. Но кто знает, нет ли здесь секретных комнат, потайных ходов и тайников... именно это Мэри и собиралась выяснить.

Исследовательница договорилась с местным, чтобы те отвели ее к развалинам храма. Старейшины деревни, находящейся в паре дней пути от святилища Ангкор Вата, убеждали Мэри оставить глупую затею, мол, чего там искать – все золото давно растащили! Они говорили, что храм давно опустел и никаких секретов там быть не может. Никому из них и в голову не приходило поискать получше...

Мэри придерживалась совершенно иного мнения. Исследовательница хотела проверить стены, пол, статуи и все прочее – оно и понятно, ведь площадь внутреннего зала была гораздо меньше, чем всего храма. Какой смысл строить такие толстые стены, если в них ничего нет – ради защиты алтаря? Ну, судя по легендам, дух Ангкор Ват и так прекрасно расправлялся со всеми живыми существами, а для бестелесных сущностей камень и вовсе не преграда, поэтому защищаться таким образом не было никакого смысла.

Старейшины дали Мэри двух проводников. Местные довели ее до храма и обещали вернуться через пару дней. Мэри не возражала – кто знает, что ей удастся найти, может быть, лишние глаза, уши и загребущие руки окажутся совсем некстати!

Святилище Ангкор Вата утопало в зелени. Камни, которые лежали тут не одну тысячу лет, обросли толстым слоем мха. По стенам храма тянулись лианы, опутывавшие их словно паутиной. Кругом росли цветы, пели птицы и царила тишина. Казалось, нога человека не ступала здесь лет тысячу, если не больше.

Мэри поднялась по ступенькам и вошла в главный зал, собираясь как следует осмотреться. Исследовательница начала обшаривать каждую пядь, надеясь отыскать кнопку, запускающую механизм, открывающий потайной ход. Наконец она добралась до львов у алтаря, и хвост одного из них подался вниз, словно рычаг. Каменные плиты задрожали, сдвигаясь в сторону и открыли лестницу, ведущую в темное подземелье.

Мэри спустилась вниз, освещая ступени факелом. Стоя в узком коридоре, заросшем паутиной, она шла вперед, пока не добралась до большого зала, где на алтарях лежали золотые медальоны и светящиеся сферы! Мэри несказанно обрадовалась находке! Осмотрев сокровища, она взяла столько, сколько смогла унести и отправилась наверх. Дальнейший план ученой-археолога был прост: рассказать местным о том, что ей ничего не удалось найти, вернуться в Европу, найти верных людей и примерить на себя амплуа расхитительницы гробниц. Ну и, конечно, все это ради науки, а деньги – вообще дело десятое, тлен, прах зловонный и, можно сказать, фу!

Кстати, Мэри все еще нужны люди, которые понимают, насколько важна археология и любят деньги, как настоящие ученые. Вы готовы отправиться в храм Ангкор Вата за светящимися сферами и золотыми медальонами? Тогда собирайтесь в путешествие прямо сейчас и обчистите святилище полностью!