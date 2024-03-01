Сюжет Santa’s Wild Reels

Санта-Клаус, Йети, Рудольф и бригадир эльфов сидели в пещере, разложив на столе картишки. Компания хотела немного расслабиться перед рождественской ночью, в которую как обычно придется впахивать до седьмого пота. Ребята играли в блэкджек. Разумеется, на деньги! В конце концов они же не новички, и не дети малые, чтобы ставить спички или фантики.

То, что у Санты были деньги – вполне закономерно, он все-таки взрослый дядечка, умудренный сединой. Йети раздобыл доллары у группы скалолазов, которые решили покорить горный пик. Как говорится, сбылась мечта идиотов, а потом снежный человек свернул им шеи и кушал любителей экстрима целую неделю. Он оставил в живых только одну девку, которую держал на цепи для удовлетворения самых низменных потребностей. Санте это все, конечно, не очень нравилось, но, как человеку воспитанному, ему не престало совать нос в чужую личную жизнь.

Бригадир эльфов располагал кое-какими средствами, да и Рудольф тоже имел кое-какую наличность. Надо сказать, оленю чертовски везло! Проклятье, да он буквально раздевал других игроков...

Вскоре у Санты закончились наличные. Банковские карты за столом не котировались, банкоматов рядом не было, поэтому ему пришлось ставить подарки, приготовленные на Рождество. Надеясь отыграться, Санта доставал красивые коробочки из мешка и клал на стол, а потом горько вздыхал, когда везучий олень забирал банк черт знает какой раз подряд.

Бригадир эльфов тоже остался без денег! Большой босс шевелил длинными ушами и грязно ругался, надеясь отыграться. Наконец ему пришлось ставить труд подчиненных, которым теперь придется пахать сверхурочно и бесплатно. Тем не менее, удача напрочь отвернулась от него, а Рудольф теперь имел право эксплуатировать с десяток эльфов так, как ему вздумается.

Йети тоже попал в просак! Деньги, которые он собрал с тел скалолазов, быстро закончились. В надежде отыграться, он поставил ту девку, которая сидела на цепи, и снова проиграл. Рудольф, загребая один банк за другим, едва ли не ржал как конь, а остальные были готовы рвать на себе волосы.

Потом ветер удачи слегка переменился: теперь Санта иногда выигрывал и ему удалось вернуть все подарки. Более того, он стал обладателем несчастной девки, которую Рудольф поставил без колебаний. Олень не боялся проиграть то, что ему было совсем без надобности – все равно у нее нет ни рогов, ни копыт и слой шерсти очень маленький... да кому вообще нужна такая убогая? Только разве что другим людям или оголодавшему йети, который вообще согласен на всех и вся.

Санта с большим трудом вышел в ноль и даже выиграл немного денег. Рудольф чуть ли не икал от счастья, а бригадир эльфов и снежный человек расстроились. Но ничего не поделаешь, ведь карточные долги нужно возвращать, если ты, конечно, не «из этих», которые не интересуются женщинами.

И вот началась рождественская ночь! Рудольф, Санта и голая дама сидели в санях, которые эльфы тащили из последних сил. Они приехали в маленький городок, который был первым в списке. Санта делал свою работу, мысленно думая о том, как приедет домой под утро и «отогреет» свой выигрыш. Повезло ему, что тут скажешь. Пусть удача будет благосклонна и к вам!