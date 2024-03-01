Сюжет Royal Win Remastered

Радостный король Бальдур спускался по винтовой лестнице, позвякивая связкой ключей. Завтра должен был состояться рыцарский турнир, в котором будут участвовать самые искусные воины! Ну и все желающие, кто способен держать в руках оружие и пользоваться им хоть немного лучше пьяной обезьяны. Правда, немногие хотели сражаться с опытными воинами – в основном их соперниками были другие рыцари.

Размышляя о предстоящем турнире, король спустился в дворцовый подвал и направился к двери, у которой стояли четыре стража, одетых в железные доспехи. Его величество открыл ключом массивную дверь и вошел внутрь, чтобы взять призы для победителей. Король награждал чемпионов фруктами, изготовленными из драгоценных камней, которые хранились в этой комнате.

К тому же Бальдур хотел немного отступить от традиций, которые сам же и придумал. Он решил подарить абсолютному победителю ни много, ни мало, а самую настоящую копию своей короны! Правда, некоторые отличия от головного убора повелителя в ней все же были предусмотрены, дабы избежать путаницы, казусов и прочих неприятных вещей. Например, надпись, выгравированная большими буквами «Король всея рыцарей».

Чемпиону, который удостоится второго места, полагалась звезда с выгравированным на ней автографом Бальдура. А рыцарь, замыкающий тройку лучших, получит колокольчик – да-да, тот самый, в который принцесса звонит перед началом турнира! Остальные победители будут удостоены драгоценных фруктов и ягод, согласно неписанной традиции, установленной его величеством.

На следующий день начался турнир! Рыцари прибыли к ристалищу, распорядитель разделили их на пары, установил порядок выхода на бой, и принцесса позвонила в колокольчик.

Первыми на ристалище вышли сэр Оливер Раненное Плечо и герцог Джон Ночной Горшок. Каждый из них прославился в свое время – один получил чудовищную рану, но выжил и победил противника в рукопашную, а второй проехал сквозь ряды лучников врага, нацепив на голову вышеупомянутую посудину, которая так необходима перед сном и по утру. Так случилось, что под рукой у него не оказалось ничего, защищающего голову от стрел.

Бой продолжался едва ли не полчаса, пока сэр Оливер Раненное Плечо не победил соперника! Далее началась следующая битва...

Участники могли использовать любое оружие, кроме стрелкового. Единственное условие – у обоих воинов оно должно быть одинаковым! Это правило помогало исключить такое положение вещей, при котором один воин выходил на арену с кинжалом, в то время как другой шел сражаться с огромным молотом. Как правило, в вышеупомянутом случае преимущество было на стороне второго участника, если только первый в прошлом не промышлял ремеслом какого-нибудь ассасина.

Турнир продолжался до обеда. Когда все закончилось, король наградил чемпионов и победителей. Двое воинов ему совершенно не понравились, поэтому он просто кинул в них фруктами! Несчастным ничего другого не оставалось, кроме как удалиться с позором, и попытаться отмыть запятнанную репутацию в следующем турнире.

Вы хотите разбогатеть и почувствовать незабываемые эмоции? Для этого всего-то и нужно, что показать свое мастерство в обращении с оружием ближнего боя! Мы приглашаем на следующий турнир всех воинов, и вы можете начать незабываемое действо прямо сейчас!