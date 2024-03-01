Сюжет The Wildos

Был на Диком Западе один странный город, в котором напротив банка построили тюрьму. От одного здания до другого рукой подать, можно сказать, только дорогу перейти, и вот вы из царства финансов попадаете мир беспросветной уголовщины! Бандиты, решившие ограбить банк, попадали в здание напротив. Сидя за решеткой, они каждый день смотрели, как мимо них проносят тонны денег в мешках и золотые слитки – несчастные преступники роняли слезы бессилия и капали слюнями от жадности, представляя, как вот-вот дотянутся до миллионов. Но это были только мечты.

Однажды по городу пополз слух, будто в банк собираются привезти несколько тонн золотых слитков. Вскоре об этом узнали братья Вилдос. Охотники за головами не первый год пытались изловить эту банду, однако преступники всегда уходили сухими из воды. Братья Вилдос предпочитали грабить почтовые дилижансы и зажиточных путешественников, но теперь у них появился шанс обеспечить себя деньгами на всю оставшуюся жизнь.

Золото действительно привезли. Банк принял груз и распрощался с отрядом вооруженных курьеров, ускакавших в сторону заката, едва получатель оставил подпись в накладной. Тут-то и появились браться Вилдос! Они взорвали дверь банка и устроили стрельбу!

Правда, грабители просчитались – охраны оказалось в два раза больше! Кто же знал, что банк внезапно решил удвоить штат стрелков, и набрал бывалых ковбоев, которые стреляли по-македонски, не расходуя ни одного патрона мимо...

Братья Вилдос попытались ретироваться, но с тыла их начали поджимать охотники за головами, которые хотели заработать награду, объявленную шерифом. В общем, бандитов повязали и отправили в тюрьму дожидаться сурового, но справедливого суда.

Вскоре браться предстали пред лицом слуги Фемиды. Сторона обвинения долго перечисляла все «подвиги» известной троицы – судья даже начал зевать, не обращая внимания на материалы дела. Все равно приговор, состряпанный по заказу мэра города, был известен заранее: пожизненное пребывание в тюрьме. Наконец рассмотрение дела закончилось, судья вынес вердикт и ушел в ближайший салун выпить кукурузного виски.

Вот так братья Вилдос угодили за решетку. Целыми днями они сидели и смотрели на банк, который собирались ограбить. А что им еще оставалось? Разве только тянуть бесконечно длинный срок за совершенные преступления.

Начальник тюрьмы разрешил одному из братьев завести гитару. Тот играл стоя у окна и разговаривал с проходящими мимо людьми. Постепенно у банды появились определенные связи на воле...

Наступил День рождения одного из братьев. Неизвестный человек отправил ему торт с тремя тротиловыми шашками. Еще двое прислали бомбу и пистолеты. Все это добро без проблем прошло под носом у тюремщиков, потому как за взятку те не совали нос в посылки. Если бы заключенным прислали ключи от камеры, то они бы и их «не заметили».

Братья Вилдос не собираются гнить в тюрьме до конца своих дней. Они хотят совершить дерзкий побег! Правда, им нужен помощник, которому можно доверять. Когда один из братьев начнет играть на гитаре, подойдите к окну и просто кивните. Бандиты сразу поймут, что вы в деле и возьмут вас в долю. А потом вам расскажут план побега во всех подробностях...