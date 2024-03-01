Сюжет Dam Beavers

Наконец бобры построили дамбу! Что поделаешь, старая пришла в негодность – того и гляди, ее снесет к чертовой бабушке! Эх сколько же пришлось потратить времени и усилий на возведение новой дамбы... впрочем, когда это бобров пугала работа? Чай не первый раз они занимались столь масштабным строительством, вот и сейчас справились на все сто. Оставалось только отметить успешное окончание непростого дела!

Бобры собирались в домике главного смотрителя, который приглядывал за дамбой. Хозяин подал на стол фрукты, ягоды и горячительные напитки. Ну вы же не думали, что профессиональные строителе просто попьют чайку, да разойдутся по домам? Вот и правильно, потому что такие мысли показались бы трудолюбивым бобрам очень обидными!

Строители дамбы выпивали и закусывали, как полагается. В ходе банкета они вспоминали множество разных событий, приключившихся во время работы, и рассказывали забавные истории. Захмелевший хозяин дома уснул, а остальные между тем продолжали праздник. Когда градус дошел до той самой отметки, при которой море становится по колено, кто-то из гуляк притащил взрывчатку – всем остальным захотелось выяснить, насколько крепка плотина или, может быть, она вообще не повод для гордости, а так, ерунда!

Компания выпила за то, чтобы мир стоял и деньги были, а потом самый трезвый нажал рычаг детонатора. К счастью, взрывчатки было немного, однако, пол все равно разнесло в куски. Прямо под досками и стяжкой бобры увидели огромный каменный люк. Конечно, они не могли сдвинуть его с места. Пьяная компашка единогласно решила продолжить взрывные работы!

Вскоре бобры добрались до туннеля, который вел глубоко под землю. Выпив еще по стаканчику, команда взрывотехников отправилась навстречу судьбе, какой бы она ни была. Правда, на всякий случай несколько бобров вооружились лопатами. Ну а шут его знает, как там эта судьба – вдруг придется отбиваться от злобных карликов, троллей или еще какой-нибудь нечисти, обитающей под землей!

Когда бобры спустились в царство темноты и сырого затхлого воздуха, одному пришлось вернуться за факелами. Сложновато исследовать подземелья, когда из всех источников света в твоем распоряжении только красный нос, хоть тот и может загореться от любой искры!

Искатели приключений увидели каменную стену и снова установили взрывчатку. Когда последняя преграда рухнула, они оказались в небольшой комнате, заваленной драгоценными камнями и золотом. Ну еще здесь был скелет, который молча сидел в углу, пялясь пустыми глазами на нежданных гостей, посетивших его скромную обитель, однако он никого не интересовал.

Бобры вытащили сокровища наверх. Им удалось добыть целую кучу драгоценных камней и золота, лежавшего под землей с незапамятных времен! Благодаря найденным сокровищам бобрам больше никогда не придется строить плотины – зачем вкалывать до седьмого пота, если можно просто нанять строителей, а самим отдыхать и радоваться жизни, пока наемники будут пахать до кровавого пота.

Конечно, пьянство – зло, но иногда жизнь совершает абсолютно немыслимые повороты. Вот, например, повезло же этим бобрам, а?! Сыграйте прямо сейчас, и пусть леди Удача будет к вам так же благосклонна, как к этим пьяницам!